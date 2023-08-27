-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تاريخ الدخول المدرسي وامتحان “البيام”.. هذا ما قاله بلعابد

الشروق أونلاين
  • 3733
  • 0
تاريخ الدخول المدرسي وامتحان “البيام”.. هذا ما قاله بلعابد
أرشيف
وزير التربية عبد الحكيم بلعابد

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم الإعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل 2023-2024 خلال الأيام القادمة.

وكشف بلعابد في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارته التفقدية لولاية تيارت إنه سيتم إعادة النظر في امتحان شهادة التعليم المتوسط وإقرار التربية المرورية في القطاع انطلاقا من المسوم الدراسي المقبل.

كما كشف بلعابد عن الشروع في تعيين أساتذة حاملي شهادة التربية البدنية والرياضية بداية من الاثنين.

وقال إنه سيكون تخصيص لكل مدرسة مرفق رياضي خاص بها لتدريس مادة التربية البدنية وقد تم إعداد منهاج للمادة تحت إشراف الأخصائيين.

كما أكد بلعابد أنه سيتم هذا العام اقرار طريقة للمعالجة البيداغوجية للكثير من الثغرات التي تم اكتشافها عبر نتائج تقييم مكتسبات السنة الخامسة الذي تم إجراؤه العام الماضي.

مقالات ذات صلة
ميترو الجزائر يُعلن استئناف خدماته

ميترو الجزائر يُعلن استئناف خدماته

مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة بميلة حيّز الخدمة شهر نوفمبر

مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة بميلة حيّز الخدمة شهر نوفمبر

تحرك جزائري يعيد التدخل العسكري في النيجر إلى الأدراج

تحرك جزائري يعيد التدخل العسكري في النيجر إلى الأدراج

محادثات “مطوّلة” بين عطاف ونظيره البنيني حول أزمة النيجر (فيديو)

محادثات “مطوّلة” بين عطاف ونظيره البنيني حول أزمة النيجر (فيديو)

نشرية خاصة: موجة حر شديدة عبر 16 ولاية هذا السبت   

نشرية خاصة: موجة حر شديدة عبر 16 ولاية هذا السبت   

تعليق جميع برامج قناة “السلام” لمدة 20 يوما

تعليق جميع برامج قناة “السلام” لمدة 20 يوما

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد