تاريخ الدخول المدرسي وامتحان “البيام”.. هذا ما قاله بلعابد

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم الإعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل 2023-2024 خلال الأيام القادمة.

وكشف بلعابد في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارته التفقدية لولاية تيارت إنه سيتم إعادة النظر في امتحان شهادة التعليم المتوسط وإقرار التربية المرورية في القطاع انطلاقا من المسوم الدراسي المقبل.

كما كشف بلعابد عن الشروع في تعيين أساتذة حاملي شهادة التربية البدنية والرياضية بداية من الاثنين.

وقال إنه سيكون تخصيص لكل مدرسة مرفق رياضي خاص بها لتدريس مادة التربية البدنية وقد تم إعداد منهاج للمادة تحت إشراف الأخصائيين.

كما أكد بلعابد أنه سيتم هذا العام اقرار طريقة للمعالجة البيداغوجية للكثير من الثغرات التي تم اكتشافها عبر نتائج تقييم مكتسبات السنة الخامسة الذي تم إجراؤه العام الماضي.