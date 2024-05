تاريخ المواجهات بين الريال والبايرن قبل إياب نصف نهائي دوري الأبطال

تتجه الأنظار سهرة الأربعاء صوب ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، الذي يحتضن مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مواجهة الذهاب على ملعب “آليانز أرينا” بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ويسعى كل طرف لحسم تأشيرة التأهل إلى النهائي، لمواجهة بورسيا دورتموند الذي حجز مقعده في المحطة النهائية عقب تأهله على حساب باريس سان جيرمان.

