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رياضة

تاريخ المواجهات بين الريال والبايرن قبل إياب نصف نهائي دوري الأبطال

عمر سلامي
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تاريخ المواجهات بين الريال والبايرن قبل إياب نصف نهائي دوري الأبطال
ح.م
مواجهة واعدة مرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ

تتجه الأنظار سهرة الأربعاء صوب ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، الذي يحتضن مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مواجهة الذهاب على ملعب “آليانز أرينا” بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ويسعى كل طرف لحسم تأشيرة التأهل إلى النهائي، لمواجهة بورسيا دورتموند الذي حجز مقعده في المحطة النهائية عقب تأهله على حساب باريس سان جيرمان.

ويهدف بايرن ميونيخ إلى بلوغ النهائي والتتويج، لإنقاذ الموسم، في حين يسير ريال مدريد رافعا شعار “العمل لم ينته بعد”، وهو الطامح لتجاوز عقبة البايرن، وبلوغ النهائي والعمل على حصد لقب جديد لدوري الأبطال، بعد تتويجه مؤخرا بلقب “الليغا” لهذا الموسم.

وقبل المباراة المرتقبة سهرة الأربعاء، التقى الفريقان 27 مرة من قبل، وحسم بايرن ميونيخ 12 مباراة لصالحه، مقابل 11 مواجهة لريال مدريد، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وعجز بايرن ميونيخ عن تحقيق أي انتصار في آخر 8 مباريات له أمام ريال مدريد، حيث تلقى 6 هزائم وتعادل مرتين.

ويدير المباراة الحكم البولندي سيمون مارسينياك، والذي سبق وأن أدار سبع مباريات لريال مدريد، فاز في مباراتين منها وتعادل في مثلها وخسر ثلاثا، وبالنسبة لمبارياته مع البايرن فقد قاد ثلاث مباريات للفريق البافاري، وحقق فوزين وخسر في مباراة واحدة.

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