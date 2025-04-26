-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تاريخ المواجهات بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس الملك

الشروق أونلاين
  • 952
  • 0
تاريخ المواجهات بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس الملك

سيكون الموعد سهرة السبت، مع كلاسيكو برشلونة و ريال مدريد، في نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم 2024 – 2025.

ويمتلك نادي برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس برصيد 31 لقبًا، أكثر بـ7 ألقاب من أتلتيك بلباو، و11 لقبًا أكثر من ريال مدريد الذي يملك 20 لقبا.

والتقى برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا 7 مرات، وستكون نسخة 2024-2025 هي الثامنة بينهما.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ريليفو” الإسبانية، فإن التفوق في هذه النهائيات كان لصالح ريال مدريد، حيث فاز الفريق الملكي في 4 نهائيات، بينما فاز برشلونة في الـ3 الأخرى.

وآخر نهائي جمع الفريقين كان في 2014، وانتهى بفوز ريال مدريد 2-1 بهدف غاريث بيل.

يذكر أن آخر نهائي لبرشلونة بشكل عام في البطولة كان في نسخة 2020-2021، عندما فاز على أتلتيك بلباو برباعية.

أما ريال مدريد، فكان آخر نهائي له في كأس الملك في نسخة 2022-2023، والذي فاز به 2-1 ضد أوساسونا.

مقالات ذات صلة
بعد الإقصاء.. مدرب الأهلي المصري يركض هربا من غضب الجماهير (فيديو)

بعد الإقصاء.. مدرب الأهلي المصري يركض هربا من غضب الجماهير (فيديو)

مونديال الجمباز الفني.. الجزائرية نمور تتأهل إلى النهائي (فيديو)

مونديال الجمباز الفني.. الجزائرية نمور تتأهل إلى النهائي (فيديو)

مؤتمر صحفي لِبوقرة

مؤتمر صحفي لِبوقرة

هذه قائمة “محليي الخضر” تحسبا لمواجهة غامبيا

هذه قائمة “محليي الخضر” تحسبا لمواجهة غامبيا

قرار يهمّ البطولة الوطنية

قرار يهمّ البطولة الوطنية

بِالفيديو: محرز يُسجّل ويبلغ نصف النهائي الآسيوي

بِالفيديو: محرز يُسجّل ويبلغ نصف النهائي الآسيوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد