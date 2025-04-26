تاريخ المواجهات بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس الملك

سيكون الموعد سهرة السبت، مع كلاسيكو برشلونة و ريال مدريد، في نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم 2024 – 2025.

ويمتلك نادي برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس برصيد 31 لقبًا، أكثر بـ7 ألقاب من أتلتيك بلباو، و11 لقبًا أكثر من ريال مدريد الذي يملك 20 لقبا.

والتقى برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا 7 مرات، وستكون نسخة 2024-2025 هي الثامنة بينهما.

🚨 نهائيات كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة: ريال مدريد 2-1 برشلونة (2014)

ريال مدريد 1-0 برشلونة (2011)

برشلونة 2-0 ريال مدريد (1990)

برشلونة 2-1 ريال مدريد (1983)

ريال مدريد 4-0 برشلونة (1974)

برشلونة 1-0 ريال مدريد (1968)

ريال مدريد 2-1 برشلونة (1936) pic.twitter.com/rML4D3KImR — الكلاسيكو | ElClasico (@clasico_arabi) April 25, 2025

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ريليفو” الإسبانية، فإن التفوق في هذه النهائيات كان لصالح ريال مدريد، حيث فاز الفريق الملكي في 4 نهائيات، بينما فاز برشلونة في الـ3 الأخرى.

وآخر نهائي جمع الفريقين كان في 2014، وانتهى بفوز ريال مدريد 2-1 بهدف غاريث بيل.

يذكر أن آخر نهائي لبرشلونة بشكل عام في البطولة كان في نسخة 2020-2021، عندما فاز على أتلتيك بلباو برباعية.

أما ريال مدريد، فكان آخر نهائي له في كأس الملك في نسخة 2022-2023، والذي فاز به 2-1 ضد أوساسونا.