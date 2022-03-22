تاريخ عودة آدم الوناس إلى المنافسات

يشكو اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس إجهادا عضليا، غيّبه عن مواجهتَي المنتخب الوطني ومنافسه الكاميروني.

وتُجرى هاتان المقابلتان في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وللسبب ذاته، لم يُشارك صانع الألعاب آدم الوناس أيضا في مقابلتَي فريقه نابولي مع ناديَي فيرونا وأودينيزي، لِحساب منافسة البطولة الإيطالية، بِتاريخَي الـ 13 والـ 19 من مارس الحالي.

ووفقا لِتقرير صحفي نشرته جريدة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، الثلاثاء، فإن آدم الوناس يُمكنه العودة إلى الميادين وخوض مباراة فريقه نابولي والمضيف نادي أطلنطا.

وتُجرى هذه المباراة بعد ظهيرة الـ 3 من أفريل المقبل، ضمن إطار الجولة الـ 31 من عمر منافسة “الكالتشيو”.