تاريخ مؤتمر الأفلان يتحدد بعد تسوية هياكل الحزب

أكد دعم سياسات رئيس الجمهورية... بعجي:

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، الخميس بالجزائر العاصمة، مناضلي الحزب إلى ترقية أدائهم وتعزيز وحدتهم لمواجهة ما يحاك ضد الجزائر وشعبها.

وفي ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، حث بعجي مناضلي الحزب على “تعزيز وحدتهم وترقية أدائهم النضالي والسياسي خدمة للشعب ولمواجهة ما يحاك ضد الجزائر وشعبها من طرف حركات إرهابية معروفة وداعميها من نظام المخزن والكيان الصهيوني”.

كما أكد بعجي أن تشكيلته السياسية “تجدد التأييد المطلق لموافق وقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المرتكزة على الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية مصالح البلاد والشعب من التهديدات مهما كان مصدرها”.

وبالمناسبة، نوه بمجهود الجيش الوطني الشعبي “الساهر الأمين” على أمن الجزائر وسلامتها الترابية والمحافظة على وحدتها الشعبية.

ومن جهة أخرى، دعا الأمين العام للحزب الحكومة الإسبانية إلى “مراجعة موقفها الجديد” إزاء القضية الصحراء الغربية، و”الالتزام بقرارات الشرعية الدولية”.

وفي رده على سؤال بخصوص تنظيم المؤتمر القادم للحزب، أوضح أنه “يتم حاليا تنظيم هياكل الحزب سواء تعلق الأمر بالمحافظات أو القسمات وبمجرد تسويتها سيتم تحديد تاريخ المؤتمر”.