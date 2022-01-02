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رياضة

تاسع مباراة تُلغى عشية “كان” 2022

علي بهلولي
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تاسع مباراة تُلغى عشية “كان” 2022
منتخب غينيا بيساو

أعلن اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم، الأحد، عن إلغاء مباراة منتخب بلاده والمنافس الكاميروني.

وكان يُفترض تنظيم المباراة بِالكاميرون هذا الإثنين، ضمن إطار استعدادات المنتخبَين لِنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق مساء الـ 9 من جانفي الحالي.

وفسّر اتحاد الكرة لِغينيا بيساو سبب الإلغاء، بِتأخّر سفرية منتخب بلاده إلى الكاميرون مسرح البطولة الكروية القارية.

وأخلطت “الفيفا” حسابات المنتخبات الإفريقية، لما منحت الأندية (الأوروبية تحديدا) رخصة الاحتفاظ بِلاعبيها من القارة السمراء حتى الـ 3 من جانفي الحالي.

وتلعب غينيا بيساو “كان” 2022، في فوج يضمّ منتخبات مصر ونيجيريا والسودان. بينما تُنافس الكاميرون فرق بوركينا فاسو وإثيوبيا وجزر الرأس الأخضر.

وعشية انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا، أُلغيت 9 مقابلات، بينها مواجهة الجزائر وغامبيا، ولقاء غينيا بيساو والكاميرون. بِسبب مخاطر جائحة “كورونا”، وأيضا قرار “الفيفا” المذكور أعلاه.

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