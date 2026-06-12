تاشريفت يزور المجاهدين جميلة بوحيرد والرائد عز الدين

زار وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، أمس الخميس، 11 جوان، المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد والمجاهد رابح زيراري المدعو “الرائد عز الدين”، بمقر سكنيهما.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان لها اليوم، تندرج الزيارة في إطار “العناية الخاصة التي يوليها قطاع المجاهدين وذوي الحقوق للمجاهدات والمجاهدين، والحرص الدائم على متابعة أوضاعهم والوقوف على انشغالاتهم، وفاءً لما قدموه من تضحيات جسام في سبيل تحرير الوطن واسترجاع سيادته الوطنية.”

وخلال الزيارتين، عبّر الوزير عن “بالغ اعتزازه وامتنانه لما قدمه رموز الثورة التحريرية من مآثر خالدة وتضحيات عظيمة في سبيل استقلال الجزائر”.

كما أكد أن الدولة الجزائرية “تواصل إيلاء عناية خاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، عرفاناً بمكانتهم ودورهم التاريخي في صناعة أمجاد الأمة.”

جميلة بوحيرد والرائد عز الدين من جانبهما عبرا “عن بالغ شكرهما وامتنانهما للسيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق على هذه الزيارة الكريمة والالتفاتة الطيبة، التي تعكس حرص السلطات العمومية على التواصل الدائم مع أفراد الأسرة الثورية والاطمئنان على أوضاعهم”، حسب ذات المصدر.