تاقجوت في مهمة عاجلة لإخماد الاحتجاج في ثلاث ولايات

تزامنا مع عقد المؤتمرات التجديدية للاتحادات الولائية

تنقل الأمين العام للمركزية النقابية في مهمة مستعجلة إلى ولايات الجلفة والأغواط وغرداية، لعقد المؤتمرات التجديدية للاتحادات الولائية، وإخماد نار الاحتجاجات التي اندلعت بها مؤخرا، في إطار مخطط القيادة لتصحيح مسار المنظمة وإعادة الشرعية لجميع الهياكل.

وأشار بيان للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اطلعت عليه “الشروق”، إلى أن ولاية الأغواط شهدت انعقاد المؤتمر التاسع للاتحاد الولائي، بحضور الأمين العام عمار تاقجوت وأعضاء من الأمانة الوطنية، على غرار المكلف بالتنظيم عبد الرحمن رباحي، والمكلف بالمنازعات محمد زوبيري.

وتوجت أشغال المؤتمر، الذي عقد الاثنين، بانتخاب لجنة تنفيذية ولائية، في حين كان منصب الأمين العام للاتحاد الولائي للأغواط من نصيب النقابي محمد بن قشوة.

وقبل ذلك بيوم، أي يوم الأحد، التقى تاقجوت بنقابيي ولاية الجلفة، الذين عبّر العديد منهم عن رفضهم لطريقة اختيار المندوبين المعنيين بحضور المؤتمر التجديدي وطالبوه بإعادة النظر في القوائم وفي طريقة عقد المؤتمر ككل، علما أن المؤتمر كان مبرمجا ليعقد رفقة ولايتي غرداية والأغواط.

وحسب مصادر قيادية، فإن البت في موعد عقد المؤتمر التجديدي لاتحاد ولاية الجلفة ما زال مؤجلا إلى غاية هدوء الأمور، ومباشرة حوار موسّع مع النقابيين، في حين سيلتقي الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت بالسلطات المحلية والنقابيين مجدّدا بولاية الجلفة في طريق عودته من غرداية، لمحاولة حلحلة الأمور وتقريب وجهات النظر عبر الحوار والنقاش الهادئ، وهو المسعى الذي تسعى قيادة التنظيم النقابي إلى تكريسه لحل الخلافات.

أما بولاية غرداية، فقد جرى عقد مؤتمرها التجديدي الثلاثاء بعد أن تأجّل لعدة مرات، بسبب انقسامات بين النقابيين تتعلق بطريقة اختيار المندوبين وعمليات تحضير المؤتمر بصفة عامة.

وحسب مصادر قيادية تواصلت معها “الشروق”، فإن عقد مؤتمر ولاية غرداية جاء بعد تدخل من الأمين العام الأسبق السايح بلغولة ومباشرة مساع من أجل لمّ الشمل والصلح بين النقابيين الفرقاء، وهو ما مكّن من عقد المؤتمر الولائي، الذي أشرف عليه الأمين العام عمار تاقجوت بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية.

وأسفرت أشغال المؤتمر التجديدي عن تزكية النقابي إسماعيل عمير من نقابة “الجزائرية للمياه” في منصب أمين عام الاتحاد الولائي لغرداية، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها نقابي من قطاع الري هذا المنصب بالولاية.

وقبل أسابيع، شدّد الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت في تصريح لـ”الشروق”، على أن القيادة ماضية في مسعاها لتصحيح مسار المنظمة وإعادة الشرعية لجميع الهياكل، وأن من يريد التنظيف يجب أن يبدأ بنفسه.