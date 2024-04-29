تاقجوت يطالب برفع المستوى الاقتصادي واحتواء التضخم

طالب الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، الحكومة الجزائرية، بالعمل أكثر من اجل رفع المستوى الاقتصادي في البلاد، لكي ينعكس ذلك إيجابا على الحياة المعيشة للعمال الجزائريين.

وقال تاقجوت، خلال حلوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، بأن سياسة رفع الأجور في الوظيف العمومي، محمودة لكنها في نفس الوقت غير كافية، بالنظر إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، مشدّدا في الوقت ذاته على ضرورة التحكم في الأسعار التي تشهد ارتفاعا متصاعدا من فترة لأخرى، وهو ما يصعب على العمال قضاء حوائجهم.

وطالب تاقجوت، بضرورة احتواء السوق الموازي، الذي بات يمثل ما نسبته 45 % من الاقتصاد الوطني، وهذا في نظر المتحدّث ينعكس سلبا على واقع العامل المنخرط في برامج الضمان الاجتماعي، داعيا في ذات السياق، غير المنخرطين في هذا البرنامج إلى الانضمام فيه، وذلك حتى لا يأخذوا حقوق العمال المؤمّنين، نظرا لكون النظام الجزائري اجتماعي تكافلي.

وأعلن تاقجوت رفضه للاضرابات العشوائية للعمال التي لا تستند إلى استراتيجيات واضحة وقوانين صلبة تمكنهم في الأخير من نيل حقوقهم، مطالبا نقابات أرباب العمل، بالتعمل مع نقابات العمال، من أجل ايجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل المطروحة وبطرق ودية.