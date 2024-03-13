تامر حسني في ورطة بعد ترويجه لمنتج شركة داعمة للكيان الصهيوني
تعرض المطرب المصري تامر حسني، لهجوم لاذع عقب مشاركته في إعلان لإحدى الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، حيث تعالت الأصوات المطالبة بمقاطعته نصرة للقضية الفلسطينية.
وأثار حسني استياءً شديدًا بين جمهوره ومتابعيه، خاصةً وأنه أعلن سابقا تضامنه مع الشعب الفلسطيني ودعمه له، من خلال تبرعات وإلغاء بعض الحفلات الفنية، اعترافًا بظلمهم واحتراما لأوجاعهم.
غضب وهـ،جوم على تامر حسنى بعد إعلان “شيبسي” والسيسي يتحمل المسؤولية
شاهد المقطع كاملا عبر يوتيوب👇https://t.co/suYBXVsF66#محمد_ناصر #تامر_حسني #شيبسي #اعلانات_رمضان pic.twitter.com/3zDpu1MMNS
— محمد ناصر (@M_nasseraly) March 12, 2024
ووجد الفنان الشهير الذي يحظى بشعبية واسعة، نفسه في ورطة، بعدما اختار مصالحه الشخصية على الالتزام بقيم العدالة والإنسانية، ما جعله في مواجهة مباشرة مع الرأي العام الذي ثار ضده.
“إعلان على دم عيالنا”… #تامر_حسني يروّج لمنتجٍ “مُقاطَع”؟@tamerhosny pic.twitter.com/BssbSz6Kvp
— Raseef22 (@Raseef22) March 12, 2024
وقالت تقارير إخبارية إن أزيد من مليون شخص ألغوا متابعة تامر حسني بعد ظهوره في إعلان الشيبسي الداعم للكيان الصهيوني في ظل استمرار الإبادة لأهالي غزة.
خسر مليون متابع..
هجوم على تامر حسني بسبب إعلان شيبسي pic.twitter.com/IGtuiJ35Tc
— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 12, 2024