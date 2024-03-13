تامر حسني في ورطة بعد ترويجه لمنتج شركة داعمة للكيان الصهيوني

تعرض المطرب المصري تامر حسني، لهجوم لاذع عقب مشاركته في إعلان لإحدى الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، حيث تعالت الأصوات المطالبة بمقاطعته نصرة للقضية الفلسطينية.

وأثار حسني استياءً شديدًا بين جمهوره ومتابعيه، خاصةً وأنه أعلن سابقا تضامنه مع الشعب الفلسطيني ودعمه له، من خلال تبرعات وإلغاء بعض الحفلات الفنية، اعترافًا بظلمهم واحتراما لأوجاعهم.

ووجد الفنان الشهير الذي يحظى بشعبية واسعة، نفسه في ورطة، بعدما اختار مصالحه الشخصية على الالتزام بقيم العدالة والإنسانية، ما جعله في مواجهة مباشرة مع الرأي العام الذي ثار ضده.

وقالت تقارير إخبارية إن أزيد من مليون شخص ألغوا متابعة تامر حسني بعد ظهوره في إعلان الشيبسي الداعم للكيان الصهيوني في ظل استمرار الإبادة لأهالي غزة.