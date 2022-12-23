تامنغست بوابة السوق الافريقية: انطلاق مهرجان أسيهار بحضور من 5 دول مجاورة

وإنطلقت، الجمعة، بولاية تمنراست فعاليات الطبعة الـ36 لمهرجان أسيهار، بحضور من 5 دول إفريقية، وتهدف التظاهرة إلى ترقية التعاون والتبادلات التجارية مع الجوار.

وأشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، بتمنراست ، على إفتتاح الطبعة الـ 36 لمهرجان الاسيهار الدولي تحت شعار “تامنغست بوابة السوق الافريقية”، وهذا بحضور وفود مختلفة من دول التشاد ،النيجر،بوركينافاسو،موريتانيا ومالي.

أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية تمنراست إيدابير المختار، لوكالة الأنباء الجزائرية أن تظاهرة الأسيهار “تكتسي أهمية كبيرة في أوساط ساكنة المنطقة، وقد شكلت منذ القدم موعدًا يتم من خلاله تبادل البضائع وتجديد علاقات الصداقة والتعاون مع دول الساحل الأفريقي.

ووأضاف إيدابير أن هذه الفعاليات التجارية تقام عادة بفضاء مخصص لها بعاصمة الأهقار الذي تمت تهيئته وتجهيزه بمختلف الأجنحة التي ستوضع تحت تصرف المشاركين من العارضين الوطنيين إلى جانب المشاركين من دول الجوار على غرار مالي والنيجر وتشاد.

وتابع المتحدث أن الصالون يعتبر حدثًا دوليًا يكتسي أهمية بالغة في الحياة الاقتصادية المحلية والوطنية لما يحمله من فرص لترقية التبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي سيما مع دول الجوار.

ويعلق ساكنة الأهقار آمالًا كبيرة في تظاهرة الأسيهار، إذ يتطلعون من خلالها إلى ترقية التعاون والتبادلات التجارية مع دول الجوار، حيث تفتح هذه التظاهرة التجارية الدولية آفاقا كبيرة لبعث التبادلات التجارية من خلال تجديد اتفاقيات التعاون التجاري بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم من دول أفريقية.

وتتزامن تظاهرة أسيهار تمنراست مع انطلاق فعاليات أخرى على غرار الملتقى الوطني الثالث لابتكاراته الشباب في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري حيث يرتقب مشاركة 70 شابًا من عدة ولايات، حسبما أوضح المكلف بالاتصال لدى مديرية الشباب والرياضة بريشي مولاي لحسن.

ويرتقب أيضًا افتتاح الصالون الوطني المتخصص لدعم نشاطات الصناعة التقليدية الصحراوية تحت شعار” من تراثنا نستمد قوتنا” في طبعته الـ21 والذي يعد بدوره فرصة لإبراز مختلف أشكال الصناعات التقليدية التي تشتهر بها مناطق الجنوب.

وينتظر مشاركة 80 حرفيًا من خمسين ولاية في 15 نشاطًا حرفيًا في هذا الصالون الذي يعد مناسبة لإبراز تطور قطاع الصناعة التقليدية وأيضًا تثمين جهود الحرفيين لتحقيق صناعة تقليدية ذات جودة التي يتم تصديرها إلى الخارج .