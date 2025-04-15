تامنغست على موعد مع المعرض الوطني للكتاب

احتفاء بيوم العلم و شهر التّراث:

تزامنا مع الاحتفال بيوم العلم و شهر التّراث، تحتضن مدينة تمنراست المعرض الوطني للكتاب خلال الفترة الممتدّة من 17 إلى 24 أفريل 2025، بساحة أول نوفمبر وسط المدينة، تحت شعار”تامنغست مهد الكتابة والكِتاب”.

وهذا تحت رعاية وزير الثّقافة والفنون ،زُهَيْر بَللُّو، وبإشراف والي ولاية تامنغست مُحَمَّد بُوذراع ومن تنظيم وزارة الثّقافة والفنون، عبر المؤسّسة الوطنية للفنون المطبعية.

حيث سوف تعرف الفعالية مشاركة واحدٍ وتسعين عارضًا من مختلف ولايات الوطن، يمثّلون دور نشر ومؤسّسات ناشطة في مجال الكتابة والقراءة موزّعين على سبعة وسبعين جناحًا، يُعرض فيها ما يفوق واحدًا وعشرين ألفًا عنوانٍ تغطّي مختلف حقول المعرفة الإنسانية، كما خصّص القائمون على هذه الفعالية الثّقافية برنامجًا ثقافيًا وفنيًا واسعًا ومتنوّعًا، يُبرز المكانة الحضارية والثّقافية المرموقة لولاية تامنغست، وهذا بحضور نخبة من الكُتّاب والمبدعين والمفكّرين من عديد الولايات. وهذا بالإضافة إلى برنامج يفوق عدد فقراته سبعًا وثلاثين فقرة، تجمع بين النّدوات، الأمسيات الشّعرية، التّكريمات، جلسات البيع بالإهداء، كما يعنى الطّفل بفضاء يتضمّن ورشات تعليمية من المنشّطين التّربويين.

هي محطّة نوعيّة للاحتفاء بالكلمة والإبداع، وفضاء حيوي لتقريب الجمهور من أسماء لامعة في عالم الفكر والأدب والشّعر، ضمن الرّزنامة التي أطلقتها وزارة الثّقافة والفنون، والرّامية إلى إرساء شبكة من المعارض المتخصّصة عبر الوطن، تُسهم في توزيع الكتاب الجزائري وتعميمه، وتقريبه من القارئ في مختلف ربوع الوطن.