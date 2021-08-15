-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تاهرات يلتحق بالغرافة القطري وينجو من البطالة

سليم.ع
  • 97
  • 1
تاهرات يلتحق بالغرافة القطري وينجو من البطالة

أعلن نادي الغرافة القطري، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري مهدي تاهرات لمدة موسمين.

ورحب نادي الغرافة القطري، بالدولي الجزائري، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث نشر فيديو لمباريات سابقة لمدافع “الخضر”، مرفقا بعبارة: ” الجزائري مهدي تاهرات في قلعة الفهود، مرحبا مهدي”.

ويعد التحاق تاهرات بنادي الغرافة، بمثابة فرصة ذهبية لمدافع “الخضر”، من أجل البقاء ضمن اهتمامات الناخب الوطني جمال بلماضي، خاصة وأن المدافع كان في فترة بطالة، بعد انتهاء عقده مع نادي أبها السعودي في 30 جوان الماضي.

وسيلعب تاهرات في الغرافة القطري، إلى جانب مواطنه سفيان هني، الذي قررت إدارة النادي الاحتفاظ به، والاستغناء عن عدلان قديورة الذي يبقى لحد الآن دون فريق.

ويجري نادي الغرافة تربصه الصيفي، في ألمانيا، ومن المنتظر أن يلتحق تاهرات بتحضيرات ناديه في أقرب وقت، للشروع في الاستعداد للموسم الجديد.

مقالات ذات صلة
الحكم الذي عاقب المولودية يُشرف على مباراة بوركينا فاسو والجزائر

الحكم الذي عاقب المولودية يُشرف على مباراة بوركينا فاسو والجزائر

تواريخ وملاعب مقابلات “محاربي الصحراء” في تصفيات المونديال

تواريخ وملاعب مقابلات “محاربي الصحراء” في تصفيات المونديال

هكذا رفع نورين رأس فلسطين عاليا بالأولمبياد

هكذا رفع نورين رأس فلسطين عاليا بالأولمبياد

ديلور مُرشّح لِمُزاملة عطال وبوداوي

ديلور مُرشّح لِمُزاملة عطال وبوداوي

ليل في مفاوضات متقدمة مع نيم بخصوص فرحات

ليل في مفاوضات متقدمة مع نيم بخصوص فرحات

رياض محرز وغريليتش يبددان شائعات “الحرب الباردة”

رياض محرز وغريليتش يبددان شائعات “الحرب الباردة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • حمبدوش

    ليس هناك داع لعبارة ( ينجو من البطالة ) فهو مدافع قوي ولاعب دولي واي فريق عربي يتمنى وجوده في صفوفه

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد