تاهرات يلتحق بالغرافة القطري وينجو من البطالة

أعلن نادي الغرافة القطري، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري مهدي تاهرات لمدة موسمين.

ورحب نادي الغرافة القطري، بالدولي الجزائري، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث نشر فيديو لمباريات سابقة لمدافع “الخضر”، مرفقا بعبارة: ” الجزائري مهدي تاهرات في قلعة الفهود، مرحبا مهدي”.

ويعد التحاق تاهرات بنادي الغرافة، بمثابة فرصة ذهبية لمدافع “الخضر”، من أجل البقاء ضمن اهتمامات الناخب الوطني جمال بلماضي، خاصة وأن المدافع كان في فترة بطالة، بعد انتهاء عقده مع نادي أبها السعودي في 30 جوان الماضي.

وسيلعب تاهرات في الغرافة القطري، إلى جانب مواطنه سفيان هني، الذي قررت إدارة النادي الاحتفاظ به، والاستغناء عن عدلان قديورة الذي يبقى لحد الآن دون فريق.

ويجري نادي الغرافة تربصه الصيفي، في ألمانيا، ومن المنتظر أن يلتحق تاهرات بتحضيرات ناديه في أقرب وقت، للشروع في الاستعداد للموسم الجديد.