-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تايدر يجرّ مسؤولا رياضيا فرنسيا إلى السجن

علي بهلولي
  • 307
  • 0
تايدر يجرّ مسؤولا رياضيا فرنسيا إلى السجن
ح.م
سفير تايدر بِزيّ "الخضر" في كأس العالم 2014 بِالبرازيل.

جرّ اللاعب الدولي الجزائري السابق سفير تايدر مسؤولا رياضيا فرنسيا إلى السجن، بِتهمة عمليات احتيال وإساءة استخدام أصول الشركة.
وألقت الشرطة القضائية الفرنسية القبض على جيروم دوكرو، وهو رئيس سابق للنادي المحلي لوزيناك (الأقسام السفلى).
واستنادا إلى صحيفة “لا ديباش دو ميدي”، الفرنسية، وفي تقرير لها نشرته، الثلاثاء، فإن جيروم دوكرو أنشأ نظاما للاستثمارات المشبوهة التي تشمل مشاريع عقارية وإدارة النادي.
وأضافت أنه متّهم بِجمع الملايين من عملة الأورو من الرياضيين والمستثمرين، قدّرتها بِمبلغ 8 ملايين أورو. من خلال وعود بِتحقيق عوائد سريعة ومشاريع ملموسة، بما في ذلك مشاريع تطوير عقاري في منطقة تولوز الفرنسية.
وتابعت تقول عن جيروم دوكرو “ويُشتبه أيضا في أن الرئيس السابق استخدم موارد النادي والمستثمرين لِتمويل نمط حياة باذخة (سفر ونفقات باهظة)، بينما تراكمت الديون على شركته”.
ووفقا للمصدر، فإن جيروم دوكرو احتال على سفير تايدر وشقيقه نبيل (لعب لِمنتخب تونس)، والحارس الفرنسي المتقاعد فابيان بارتيز، ورياضيين آخرين، وغيرهم من مجالات متباينة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد