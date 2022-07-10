تايدر يعود بعد غياب دام سنة ونصف

عاد اللاعب الدولي الجزائري السابق سفير تايدر إلى الميادين، بعد غياب دام سنة ونصف السنة.

وكان متوسط الميدان تايدر (30 سنة) قد تعرّض لِإصابة على مستوى وتر العرقوب (أعلى القدم)، في أواخر ديسمبر 2020، أنهت موسمه قبل الآوان. وبعدها فسخ عقده مع نادي العين السعودي، لِيبقى بلا فريق في نسخة 2021-2022.

ويُشير تاريخ الـ 11 من ديسمبر 2020، إلى آخر موعد حضر خلاله تايدر فوق المستطيل الأخضر، وشارك أساسيا مع فريق العين، وخاض كامل أطوار مواجهة الزائر نادي القادسية، ضمن إطار منافسة البطولة السعودية.

وشارك تايدر في مباراة ودّية مع فريق لوهافر مساء السبت، لُعبت ضدّ نادي كوفيي روان. وهما فريقان ينتميان إلى بطولة القسم الثاني الفرنسي.

ودخل تايدر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 60، وحينها كان فريقه لوهافر متعادلا في النتيجة (1-1)، قبل أن يُنهي المباراة بِفوز حصيلته (1-2). مع الإشارة إلى أن الهدف الأوّل لِهذا النادي سجّله متوسط الميدان والدولي الجزائري السابق فيكتور لكحل، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 15.

ولم تُقدّم إدارة نادي لوهافر الفرنسي توضيحات عن مشاركة سفير تايدر، وإن كان الأمر يتعلّق بِانتداب، أو السماح له بِالتدريب وخوض المقابلات التحضيرية، حتى يستعيد لياقته البدنية ومستواه الفني، مع إمكانية الارتباط معه بِعقدٍ لاحقا.

وتُظهر الصورة المُدرجة أدناه، سفير تايدر مع زملائه الجدد في فريق لوهافر (من الجهة اليسرى، في الوسط، وبِحذاء أسود).