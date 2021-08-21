تايدر يفسخ عقده مع العين السعودي

دخل نادي البطالين

فسخ الدولي الجزائري سفير تايدر، عقده مع نادي العين السعودي، بالتراضي بعد موسم واحد في صفوف الفريق، كان فاشلا على جميع المستويات، ليدخل بذلك في بطالة. وتعرض تايدر لإصابة بليغة حرمته من خوض كامل مباريات الإياب مع النادي السعودي، ما تسبب في سقوط الأخير إلى دوري الدرجة الثانية السعودي.

وأدى هذا السقوط بالدولي الجزائري إلى طلب الرحيل عن الفريق، وهو الطلب الذي وافقت عليه إدارة النادي السعودي. ويملك الدولي الجزائري عروضا خليجية قد تبقيه في شبه الجزيرة العربية كما يملك عروضا من الدوري الأمريكي، على أمل إيجاد فريق يناسبه لاسترجاع إمكاناته وإنهاء بطالته.

وكان العين قد تعاقد مع تايدر صاحب الـ28 عاما، في أكتوبر الماضي، قادما من مونتريال إمباكت الكندي.

وعلى الرغم من البداية القوية للنجم الجزائري، إلا أن الإصابة التي تعرض لها، فضلا عن سقوط النادي، كتب نهاية مشواره مع الفريق. تجدر الإشارة إلى أن تايدر اختار اللعب للمنتخب الجزائري على حساب التونسي، وشارك اللاعب الأسبق لإنتر ميلان الإيطالي في 46 مباراة مع “الخضر” أسهم خلالها في 12 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.