تايدر يقترب من العودة مجددا إلى الميادين

بعد عام ونصف من الغياب

اقترب الدولي الجزائري سفير تايدر من العودة مجددا إلى الميادين من بوابة نادي لوهافر الفرنسي الناشط في دوري الدرجة الثانية.

وغاب تايدر عن الميادين منذ قرابة عام ونصف بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه السابق العين السعودي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن تايدر انتظم في تدريبات النادي الفرنسي، الخاصة بتحضيراته للموسم الجديد، على أمل التوقيع معه في الأيام القليلة القادمة.

وحسب ذات المصادر، فإن إدارة النادي الفرنسي بدورها تسعى للتعاقد مع تايدر لخلافة مواطنه، حيماد عبد اللي الذي انتقل إلى نادي أنجي الناشط في الدرجة الأولى الفرنسية “الليغ 1”.

وسبق لتايدر وأن حمل ألوان الإنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي، وساوثامبتون في إنجلترا، غرونوبل الفرنسي، إلى جانب مونتريال إمباكت الأمريكي، كما تواجد مع “محاربي الصحراء” في كأس أمم إفريقيا 2015 وتواجد ضمن القائمة المشاركة في كأس العالم 2014.

وكان تايدر قد تعرض للاحتيال في الدوري السعودي، بعد رفض نادي العين تسديد رواتب اللاعب، بعد الإصابة، ما اضطر الدولي الجزائري للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لاستعادة حقوقه.

وسبق لتايدر وأن أدلى بتصريحات صادمة في هذا السياق، حيث قال: “لقد خسرت كل شيء، فرصة المشاركة مع المنتخب الجزائري، فقدت أحلامي، شغفي، يجب أن أدفع مصروفات مدارس أبنائي وإيجار منزلي والعديد من الأشياء، لكن كيف يمكنك أن تدفع هذا من دون رواتب، لقد خسرت كل شيء”، وأضاف: “نادي العين لم يدفع لي أي راتب منذ جانفي 2021، منذ ذلك الوقت وأنا لم أتلق أي راتب، رغم وعود الرئيس مازن الزهراني.. كنت صبورا جدا حتى 21 أوت 2021، فسخت عقدي وقررت أن أشكو نادي العين أمام “الفيفا”، وفي نوفمبر 2021 فزت بالقضية ضد النادي”.