تايلاند.. المحكمة الدستورية تُقيل رئيسة الوزراء

الشروق أونلاين
وكالات
رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا

قضت المحكمة الدستورية في تايلاند، بإقالة رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا وحكومتها، الجمعة، على خلفية طريقة تعاملها مع النزاع الحدودي الذي اندلع مع كمبوديا.

وقررت لجنة من تسعة قضاة أن شيناواترا لم تلتزم بالمعايير الأخلاقية المطلوبة من رؤساء الوزراء أثناء اتصالها الهاتفي في جوان مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين، والذي تمّ تسريب مقتطفات منه

وونقلت وكالة رويترز ما جاء في بيان المحكمة: “بسبب علاقة شخصية بدت متوافقة مع كمبوديا، كان المدعى عليه على استعداد دائم للامتثال أو التصرف وفقًا لرغبات الجانب الكمبودي”.

وفي قرار صدر بأغلبية 6-3، قالت المحكمة إن بايتونجتارن وضعت مصالحها الخاصة فوق مصالح الأمة وألحقت الضرر بسمعة البلاد، مما تسبب في فقدان الثقة العامة.

واعتذرت بايتونجتارن عن المكالمة المسربة وقالت إنها كانت تحاول تجنب الحرب.

وأصبحت بايتونجتارن، أصغر رئيس وزراء في تايلاند، سادس رئيس وزراء من عائلة شيناواترا المليارديرة أو مدعوم منها يتم عزله من قبل الجيش أوالقضاء في معركة عاصفة على السلطة استمرت عقدين من الزمان بين النخب المتحاربة في البلاد.

ويمهد القرار الطريق أمام انتخاب البرلمان لرئيس وزراء جديد.

