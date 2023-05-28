تايلندية تتحول إلى مليونيرة بعد عثورها على كنز في وجبة العشاء!

تحوّلت امرأة تايلندية إلى مليونيرة بين عشية وضحاها، بعدما عثرت على كنز في وجبة العشاء التي كانت تعدها لزوجها.

وبحسب ما أفادت صحيفة “تايغر” فقد عثرت السيدة “ثيفالي سيتونونغ” البالغة 30 عاما، على لؤلؤة “ميلو” البرتقالية النادرة داخل محار كبير اشترته من سوق محلي بمقاطعة تشونبوري.

وقالت سيتونونغ، إنها اشترت المحار البحري من السوق المحلي مع منتجات أخرى، وفي المساء، وبعد قيامها بتنظيفه، وتحضير الوجبة على المائدة، جلست لتناول العشاء مع زوجها، فجأة، شعر الزوج بجسم صلب في فمه.

ونوهت إلى أن زوجها اعتقد في البداية أنه يبتلع حجراً صغيراً، ومع ذلك، بعد الفحص بعناية، أدرك الزوجان أنها كانت لؤلؤة “ميلو” البرتقالية النادرة بحجم ظفر الإصبع تقريبًا.

وأكدت سيتونونغ أنه على الرغم من قيمة اللؤلؤة، فإنها لن تبيعها، حيثُ ستحتفظ بها. وفي حالة بيعها ستصبح مليونيرة في غمضة عين نظرًا لندرة اللؤلؤة.

يذكر أن لؤلؤة ميلو من أغلى أنواع اللؤلؤ وأندرها، وتتنوع ألوانها بين اللون البرتقالي ودرجاته واللون الأصفر الفاتح، ومن عيوبها إمكانية تغيّر لونها وانطفائه عند تعرضها لأشعة الشمس.

هذه اللآلي يمكن العثور عليها في خليج تايلاند، وخليج البنغال، وبحر الصين الجنوبي وسواحل جنوب شرق آسيا.