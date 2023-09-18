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العالم

تبادل السجناء بين واشنطن وطهران

وكالات
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تبادل السجناء بين واشنطن وطهران
ح. م
وصل خمسة سجناء أميركيين سابقين في إيران إلى الدوحة، اليوم الاثنين 18 سبتمبر، قادمين من طهران، بموجب اتفاق تبادل المعتقلين مع الولايات المتحدة المبرم بوساطة قطرية. كما ستطلق الولايات المتحدة من جهتها سراح خمسة سجناء إيرانيين.

وصل خمسة سجناء أميركيين سابقين في إيران إلى الدوحة، اليوم الاثنين 18 سبتمبر، قادمين من طهران، بموجب اتفاق تبادل المعتقلين مع الولايات المتحدة المبرم بوساطة قطرية. كما ستطلق الولايات المتحدة من جهتها سراح خمسة سجناء إيرانيين.

حسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”، فتبادل الأسرى تم بعد تحويل الأموال الإيرانية المجمدة، فنزلت الطائرة القطرية على مدرج مطار الدوحة الدولي حوالي الساعة 2:40 بعد الظهر بتوقيت جرينتش.

ونقلت الطائرة على متنها “السجناء الخمسة واثنين من أفراد أسرهم، برفقة السفير القطري” لدى إيران، حسبما أشار مصدر مطلع في وقت سابق طلب عدم الكشف عن هويته.

ومن الجهة الأخرى، فينتضر أن تطلق الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم أيضا، سراح 5 سجناء إيرانيين. وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، قد قال اليوم في مؤتمر صحفي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، إيرنا، “أن عملية تنفيذ الاتفاق بين الجانبين بشأن قضیتي الإفراج عن الأموال الإیرانیة في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء تتقدم خطوة بخطوة. وبسرعة مناسبة. ونأمل أن نرى استلام أصولنا من كوريا الجنوبية اليوم.”

وأضاف “على هذا الأساس سيتم في نفس اليوم تبادل السجناء وإطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين من السجون الأمريكية.”

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