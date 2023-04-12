تبادل “فوري” للسفراء بين تونس وسوريا

قالت الخارجية التونسية يوم الأربعاء في بيان، أن السلطات في سوريا وافقت بشكل فوري على تعيين سفير لتونس في دمشق، مبدية استعدادها لإعادة فتح سفارتها في العاصمة تونس.

وجاء في بيان الخارجية:”تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أعلنت السلطات السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين”.

وتابع البيان أن السلطات السورية “قررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس. وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة”.

“وحرصا على إعادة العلاقات التونسية السورية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين، تكريسا لروابط الأخوة التي تجمع تونس بسوريا”، يضيف البيان.