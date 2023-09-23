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تبادل للقنابل المسيلة للدموع بين جنود الاحتلال والجيش اللبناني

الشروق أونلاين
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تبادل للقنابل المسيلة للدموع بين جنود الاحتلال والجيش اللبناني
ح.م
القوات الأممية قرب خط الانسحاب

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني، التي ردّت بدورها بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، لإجبار قوات الاحتلال على الانسحاب.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان يوم السبت، أن جنود الاحتلال أقدموا على خرق خط الانسحاب (بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان)”.

وأطلق الجنود الإسرائيليون قنابل دخانية باتجاه دورية لبنانية كانت ترافق جرافة لإزالة ساتر ترابي أقامه الاحتلال في منطقة بالقرب من خط الانسحاب.

وأضاف البيان أن “عناصر الدورية ردوا على الهجوم بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه جنود الاحتلال. ما أجبرهم على الانسحاب”.

وخط الانسحاب، ويسمى أيضا “الخط الأزرق”، هو عتبة حدودية أقرتها الأمم المتحدة لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان عام 2000.

وتسهر قوة “يونيفيل” العسكرية الأممية، إلى جانب الجيش اللبناني، على ضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من المنطقة.

ولا يعتبر لبنان هذا الخط كترسيم أو تثبيت للحدود، بين البلاد وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة. لوجوده داخل مزارع شبعة اللبنانية المحتلة.

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