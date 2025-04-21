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وزير الخارجية التركي: “ندعم نظرة الجزائر في الساحل وتركيا ستبقى شريكا موثوقا لها”
الجزائر
خلال الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين

تبادل وجهات النظر بين الجزائر وأذربيجان حول الشرق الأوسط والصحراء الغربية ومنطقة الساحل

الشروق أونلاين
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تبادل وجهات النظر بين الجزائر وأذربيجان حول الشرق الأوسط والصحراء الغربية ومنطقة الساحل
ح.م
جانب من المباحثات

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان يالشين رفاييف، الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الأذرية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية “واقع العلاقات الثنائية، على ضوء خطة العمل الطموحة التي تم تبنيها بين الجزائر وأذربيجان”.

“كما تم التطرق إلى السبل الكفيلة بترقية علاقات الصداقة والتعاون إلى أعلى المستويات، بالنظر إلى المصالح المشتركة والإمكانيات الهامة التي يزخر بها كلا البلدين”، يضيف البيان.

وتبادل الطرفان أيضا بذات المناسبة، وجهات النظر حول عدد من المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما:

  • تطور الأوضاع في الشرق الأوسط،
  • ومسألة الصحراء الغربية،
  • ومنطقة الساحل.
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