 تبديل أسئلة البكالوريا بين شعبتين بخنشلة.. منظمة أولياء التلاميذ تحتج

احتجت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ على الخطأ الذي وقع بخنشلة خلال إجراء امتحان البكالوريا حيث تم توزيع أسئلة شعبة رياضيات تقني على تلاميذ شعبة الرياضيات.

وقال رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، الأربعاء، في فيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أنه تم بخنشلة وبالخطأ توزيع موضوع أسئلة البكالوريا المتعلقة بشعبة رياضيات تقني على الممتحين من شعبة رياضيات والعكس.

وأضاف بن زينة أنه يرفض أن يتم التغطية على الأخطاء المهنية المرتكبة في حق التلاميذ “ومن أخطأ عليه أن يدفع الثمن”.

وأضاف المتحدث أن المنظمة تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الحادثة وإيجاد حل للخطأ الفادح الذي وقع.

وتساءل بن زينة عن دور مسؤولي المركز الذين لم يتفطنوا للخطأ خلال أربع ساعات كاملة، وأكد على ضرورة إيجاد حل فوري للخطأ.