-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
تبذير الخبز في رمضان
باقي بوخالفة
2022/04/08
27
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
ممثلين عن سوناطراك وسونلغاز في كوت ديفوار قريبا
لوح والسعيد وحداد أمام الجنايات مجددا في 15 ماي
التحضير لمشروع دكتوراه المؤسسات في الجزائر
9 آلاف تذكرة للعمرة و5 مطارات للرحلات
اجتماع الحكومة: إنشاء مؤسسة مالية لتمويل السكن
الرئيس تبون يستقبل وزيرة الخارجية الليبية
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
بعد بلوغها أدنى مستوى في 3 أسابيع.. أسعار النفط تعاود الإرتفاع
2022/04/07
تعليقٌ ناري من حفيظ دراجي
2022/04/06
هذه هي الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
2022/04/07
المشروع الضخم للطاقة الشمسية.. 110 مؤسسة جزائرية ودولية تدخل السباق
2022/04/06
توقعات أحوال الطقس الجمعة: أجواء صافية وارتفاع محسوس في درجات الحرارة
2022/04/07
الرأي
المزيد
ما بعد الحركة الإسلامية الكلاسيكية
ناصر حمدادوش
2022/04/06
بين أوكرانيا وفلسطين!
رشيد ولد بوسيافة
2022/04/06
رمضان من دون مساحيق!
سلطان بركاني
2022/04/06
الحلقة (6): قرآن عربيّ
خير الدين هني
2022/04/06
وأن تصوموا خير لكم.. نظرات في حديث الصيام
محمد بوالروايح
2022/04/06