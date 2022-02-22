تبرئة أحد موقوفي انفجار عين ولمان من تهمة الغش

الإبقاء على المتابعة في قضية القتل الخطإ

أصدرت محكمة عين ولمان بولاية سطيف، الثلاثاء، حكم البراءة لصالح المتهم، صاحب العطور المحجوزة في قضية الغش والتقليد لماركات عالمية. لكنه يبقى محبوسا، ومتابعا في قضية أخرى تتعلق بالقتل الخطإ، وتعريض حياة الغير للخطر، المتعلقة بانفجار عين ولمان الذي أودى بحياة 8 أشخاص.

المتهم، أودع الحبس المؤقت بتاريخ 7 فيفري الجاري، رفقة شخصين آخرين بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة استغلال منشأة دون رخصة، وجنحة القتل الخطإ والجرح الخطإ، وجنحة تعريض حياة الغير للخطر، وكذلك جنحة اختراق واجب من واجبات الانضباط التي يفوضها القانون، التي تعني أن عملية تخزين العطور في المستودع لم تخضع للشروط المعمول بها.

لكن هذا المتهم وجد نفسه تحت طائلة القانون في قضية ثانية تتعلق بالغش وتقليد علامات عطور عالمية، وهي القضية التي امتثل على إثرها مجددا أمام الجهات القضائية. وتمت محاكمته بمفرده في الشق المتعلق بالغش، لكن مجريات المحاكمة كانت في صالحه، حيث بيّن الدفاع أن المتهم يملك رخصة من شركة أجنبية تسمح له باستيراد وتعبئة العطور التابعة لهذه الشركة. كما يملك رخصة ثانية تابعة لشركة أجنبية ثانية أعطته حق تمثيل الشركة في الجزائر. وقدم الدفاع وثائق تثبت هذا التمثيل القانوني.

وقد تمت المحاكمة بحضور ممثل عن مديرية التجارة لولاية سطيف، وممثل جمعية المستهلك، وكانت التصريحات في صالح المتهم، ولذلك تم إسقاط تهمة الغش والتقليد لعلامات أجنبية، واستفاد المتهم من حكم البراءة.

لكن يبقى رهن الحبس المؤقت لأنه متابع في القضية الأولى المتعلقة بالقتل الخطإ التي أودت بحياة 8 أشخاص ويتعلق الأمر بامرأتين و6 أطفال، فارقوا الحياة نتيجة الانفجار الذي وقع بتاريخ 1 فيفري 2022، الذي اندلع بسبب تسرب الغاز الذي اشتعل وألهب العطور التي كانت مخزنة في مستودع يقع في أسفل بناية فردية تقع وسط حي سكني. وهي القضية التي ستبرمج لاحقا من طرف الجهات القضائية.