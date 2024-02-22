تبرعت بـ 50 دولارا وقد تسجن لـ 20 عاما.. تفاصيل تورط شابة أمريكية في روسيا!

كشفت تقارير إخبارية تفاصيل تورط شابة أمريكية في روسيا، كانت قد تبرعت لجمعية خيرية أوكرانية بمبلغ 50 دولارا، وتواجه على إثر ذلك عقوبة بالسجن لمدة قد تصل لـ 20 عاما.

وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن المرأة التي اعتقلتها السلطات الروسية بتهمة الخيانة، تحمل الجنسيتين الأمريكية والروسية، ما أثار جدلا واسعا عبر شبكات التواصل ووصفا للمرأة بالسخيفة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن اسم الشابة كسينيا كافانا، وهي متهمة بتحويل 50 دولارًا إلى جمعية خيرية أوكرانية في فيفري 2022، أي في نفس الشهر الذي بدأت فيه الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت التقارير أن كافانا التحقت بجامعة الأورال الفيدرالية في بمدينة ييكاتيرينبرغ الروسية، وتزوجت لاحقًا من مواطن أميركي حيث انتقلت للعيش في الولايات المتحدة.

وأظهرت صور من وسائل التواصل الاجتماعي كافانا وهي تبتسم محاطة بعلمين أميركيين، وكانت تحمل وثيقة الجنسية الأميركية الخاصة بها، والتي نالتها عام 2021.

وعملت كافانا مديرة لمنتجع صحي في أحد فنادق بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، ومن غير الواضح حتى الآن سبب عودتها إلى روسيا.

وفتح جهاز الأمن الفيدرالي قضية جنائية بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي، بتهمة الخيانة العظمى في شكل “تقديم مساعدة مالية لممثلي دولة أجنبية لدعم أنشطة موجهة ضد أمن الاتحاد الروسي”.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: “منذ فيفري 2022، قامت (كافانا) بشكل استباقي بجمع الأموال لصالح إحدى المنظمات الأوكرانية، والتي استخدمت لاحقًا لشراء أدوية ومعدات وأسلحة وذخيرة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية”.

من جانبها، قالت منظمة “بيرفي أوتديل”، وهي مجموعة من المحامين الروس المتخصصين في القضايا التي تنطوي على اتهامات بالخيانة، إن التبرع المالي كان عبارة عن تحويل واحد بقيمة 51.80 دولارًا أميركيا إلى منظمة “رازوم” الأوكرانية، وهي جمعية خيرية غير ربحية.