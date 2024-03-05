“تبرع لغزة بـ17 دولار فجمعوا له 100 ألف”.. سجين أمريكي يقلب الشبكات بلفتة إنسانية!

قلب سجين أمريكي شبكات التواصل الاجتماعي رأسا على عقب بلفتة إنسانية ثمنها الكثيرون، حيث تبرع بـ 17 دولارا لصالح قطاع غزة، ليتفاجأ بالمتضامنين مع فلسطين يجمعون له مبلغا قيمته 100 ألف دولار.

وبحسب ما تداولت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وصحف أمريكية فقد تبرع السجين، الذي اعتنق الإسلام خلال فترة محكوميته، وأصبح يحمل اسم «حمزة»، براتبه الذي يتقاضاه في السجن إلى أهالي قطاع غزة.

وعلى إثر ذلك، قام صديق حمزة بنشر إيصال التبرع لأهالي غزة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل التبرعات تنهال عليه بأكثر من 100 ألف دولار أمريكي، مكافأة له على التصرف النبيل الذي قام به بالرغم من حاجته.

ويتقاضى حمزة حسب صحف أمريكية، أجرة 13 سنتا على إثر عمله في مجال النظافة في مرفق الرعاية الصحية في سجن بشمال ولاية كاليفورنيا، حيث تبرع بمبلغ 17.74 دولارا مقابل 136 ساعة.

وطالب حمزة صديقه بإيقاف التبرع، معللا ذلك بأن المبلغ يكفيه ويزيد، فضلا عن أنه «لايريد صرف الانتباه عمن يعانون أكثر منه» في إشارة منه لما يعانيه سكان قطاع غزة.

وأضافت التقارير أنه من المقرر إطلاق سراح حمزة بعد 40 عاما قضاها بالسجن خلال الشهر الجارى، حيث كشف صديقه أنه سيتبرع أيضا براتب الشهر الجاري والذى يعد آخر راتب له كسجين.

ووفقًا لسجلات قانونية تمت مراجعتها من قِبَل واشنطن بوست، فقد أدين حمزة بتهمة القتل من الدرجة الثانية في عام 1986 وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا إلى الحياة.

وفي وقت اعترافه بالذنب، كان حمزة لا يزال في سن المراهقة. في صفحة حملة “جوفندمي” التي أنشأها غاستن ماشوف لصالح صديقه حمزة، كتب ماشوف: “في الثمانينات، أطلق حمزة النار عن طريق الخطأ على أحد أفراد عائلته، مما أدى إلى وفاته، وتم سجنه أكثر من أربعة عقود. لقد عاش مع ألم فقدان فرد من عائلته بسبب خطأه الخاص كل يوم لعقود. وخلال فترة سجنه، أصبح مسلمًا متدينًا وكان يتوسل بالإفراج المشروط منذ عقود”.

وأعرب الكثيرون عن إعجابهم باللفتة الإنسانية التي جاءت بعد أقل من أسبوع على حادثة الطيار الأمريكي، آرون بوشنيل، الذى أضرم النيران في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية، في العاصمة الأمريكية «واشنطن»، احتجاجا على الإبادة الجماعية لسكان غزة.