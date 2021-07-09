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الجزائر
بعد تصاعد عدد الإصابات بكورونا..الوالي يتخذ قرارات صارمة   

تبسة: المنع التام لمواكب الأفراح والعزاء وتعليق عقود الزواج!

الشروق أونلاين
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تبسة: المنع التام لمواكب الأفراح والعزاء وتعليق عقود الزواج!

أقر والي تبسة محمد البركة داحاج، سلسلة من الإجراءات الصارمة، قصد مواجهة تفشي وباء كورونا أهمها الحضر التام لمواكب الأفراح والعزاء وتعليق عقود الزواج، و فرض قيود على نشاطات أسواق بيع الأضاحي

وجاء في بيان الولاية: “ترأس صباح الخميس والي ولاية تبسة “محمد البركة داحاج”، اجتماعا موسعا للجنة الأمنية، خصص لدراسة تطور الوضعية الوبائية بإقليم الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمجابهة الوضع القائم، في ظل المنحى التصاعدي في عدد الإصابات بوباء “كوفيد-19″، وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات ملزمة التنفيذ أهمها:

-التنفيذ الصارم للتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة حول الوضعية الوبائية

-تقنين تنظيم جميع التظاهرات الثقافية والرياضية

-الحظر التام لمواكب الأفراح والعزاء والولائم ومنع عقود الزواج

-فرض قيود على نشاطات أسواق بيع الأضاحي وتنظيمها

-تكثيف حملات التطعيم وتوسيعها

-متابعة مدى تنفيذ البروتوكول الصحي وفرض عقوبات وغرامات مالية ضد المتهاونين

-حث المواطنين على ضرورة الاقبال على تلقي اللقاح، لكسب المناعة وتوفير نسبة حماية فاعلة ضد الوباء وكسر سلسلة العدوى

-إعداد مخطط للكشف المبكر والتشخيص السريع لمرضى كوفيد

-اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى البلديات والأحياء الموبوءة التي تشهد حالات نشطة

-الرفع من قدرة عدد الأسرة الخاصة بوحدات استشفاء مرضى كوفيد

-توفير مادة الأكسجين الطبي وتدعيم المخزون الاستراتيجي

-توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز قدرات المخزون الولائي من اللقاح

-التسريع في عملية اللقاح وتوسيعها

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