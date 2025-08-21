تبسة.. تسجيل هزة أرضية ثانية صباح الخميس

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، الخميس، عن تسجيل هزة أرضية، ثانية بلغت شدتها 3.0 درجات على سلم ريشتر، بولاية تبسة.

وجاء في بيان المركز “سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية يوم 21 اوت على الساعة 09 و 02د ،بشدة 3.0 درجات على سلم ريشتر ، مركز الهزة حدد 32كم شمال شرق نڨرين ولاية تبسة. “

وعلى الساعة الثامنة و45 دقيقة، أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، الخميس، عن تسجيل هزة أرضية، بلغت شدتها 3.3 درجات على سلم ريشتر، بولاية تبسة.

وجاء في بيان للمركز “سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية يوم 21 اوت على الساعة 08 و 23د ،بشدة 3.3 درجات على سلم ريشتر ، مركز الهزة حدد 18كم شمال شرق نڨرين ولاية تبسة.”