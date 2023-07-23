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تبسة: فتح تحقيق حول ظروف وفاة الشاب هيثم

الشروق أونلاين
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تبسة: فتح تحقيق حول ظروف وفاة الشاب هيثم

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة عن فتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة الشاب “ج. هيثم” بتاريخ 20 جويلية الجاري بالمستشفى الجامعي بعنابة.

وجاء في بيان نيابة الجمهورية أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وقصد تنوير الرأي العام وتفاديا لانتشار معلومات غير صحيحة، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة الرأي العام، أنه على إثر وفاة المرحوم (ج. هيثم) بتاريخ 20 جويلية 2023 بالمستشفى الجامعي عنابة عن فتح تحقيق.”

وأضاف البيان “أمر وكيل الجمهورية يفتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، كما أمر بتشريح الجثة قصد تحديد الأسباب الحقيقية لها.”

وأكد البيان أن العدالة ستتخذ كل الإجراءات القانونية على ضوء نتائج التحقيق وستعلم الرأي.

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