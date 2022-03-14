تبسة: 6 وفيات و23 جريحا في اصطدام حافلة بمصنع زجاج (صور)

توفي 6 أشخاص فيما أصيب 23 آخرون بجروح في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بمصنع زجاج بعد انحرافها بولاية تبسة.

وبحسب ما أفادت مصالح الحماية المدنية عبر حسابها على تويتر فقد تدخلت وحدات ولاية تبسة، الأحد، على الساعة العاشرة ليلا و45 دقيقة على إثر انحراف حافلة نقل المسافرين، خط ولاية الوادي-عنابة.

وأضاف البيان أنها اصطدمت بجدار مصنع الزجاج بالطريق الوطني رقم 16 ببلدية الماء الأبيض، وأسفرت الحصيلة النهائية عن مقتل 6 أشخاص و23 جريحا.

ونشرت مديرية الحماية المدنية لولاية تبسة صورا للحادث، وقالت في بيانها إنه تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة، فيما تم تحويل الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الدكتور يوسف بوطرفة.