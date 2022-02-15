تبسيط إجراءات منح الامتيازات وجرد المساحات المهيأة لاستقبال المشاريع

وزير النقل يأمر مديري المؤسسات المينائية

أصدر وزير النقل عيسى بكاي، تعليمات لمختلف مديري المؤسسات المينائية بضرورة تبسيط إجراءات منح الامتيازات ومعالجة المشاكل المطروحة بجدية والقيام بجرد المساحات المهيأة لاستقبال المشاريع ورقمنتها بغية استغلالها على الوجه الأمثل، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء ذلك خلال اجتماع للوزير، الثلاثاء، مع إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية والرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد والنزهة، وشارك فيه، عبر تقنية التحاضر عن بعد، مديرو وحدات الصيد البحري والنزهة ومديرو النقل للولايات الساحلية، يضيف البيان.

وافتتح الوزير الاجتماع مذكرا بتوفر الجزائر عبر طول ساحلها الممتد على أكثر من 1600 كم على 45 ميناء للصيد والنزهة تسيرها أربع عشرة وحدة ولائية وهي منشآت جد هامة ومكسب لقطاع النقل وجب استغلالها بالشكل الأمثل للمساهمة في النهوض الاقتصادي للبلاد.

وبهذا الشأن، شدد الوزير على ضرورة تسهيل عمل مهنيي ومحترفي الصيد البحري والإسراع في منح الامتيازات للمستثمرين في مجال بناء السفن، لاسيما تلك المخصصة للصيد البحري تنفيذا لسياسة الحكومة في هذا المجال، يوضح نفس المصدر.

كما دعا مديري وحدات الصيد البحري والنزهة ومديري النقل الولائيين للعمل معا والتنسيق فيما بينهم ومع السلطات الولائية بشأن المشاكل المطروحة محليا بغية توفير جميع الظروف الملائمة لتطوير الموانئ وتحفيز المستثمرين على إتمام إنجاز مشاريعهم.

وعرض الرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد والنزهة خلال تدخله في هذا اللقاء الوضعية الحالية لهذه الموانئ وحصيلة عملها ومدى تقدم عملية منح الامتيازات للمستثمرين في هذا النشاط والعراقيل التي تواجهها.