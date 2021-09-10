-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
10 أيام لرد الدفاع عن فضيحة "مصفاة أغوستا"

تبليغ ولد قدور وإطارات سوناطراك بالخبرة القضائية

نوارة باشوش
  • 68103
  • 38
تبليغ ولد قدور وإطارات سوناطراك بالخبرة القضائية
ح.م
ولد قدور خلال تسليمه للجزائر

مثل الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، الخميس، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، حيث تم إبلاغه بالخبرة القضائية في أول ملف فساد متابع فيه.

وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإن قاضي التحقيق أبلغ ولد قدور وهيئة دفاعه بالخبرة القضائية المتعلقة بصفقة شراء مصفاة النفط “اغوستا”، بصقلية الإيطالية التي قامت سوناطراك بشرائها بالشراكة مع “إيكسون موبيل” بقيمة 1 مليار دولار، وهي القضية التي جرت نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، أحمد الهاشمي مازيغي، إلى السجن، بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بإيداعه وكذا إطارات بالمجمع، ويتعلق الأمر بكل من رايس علي عبد الحميد، وبومعوط إبراهيم، المتواجدين أيضا رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، حيث منح القاضي مهلة 10 أيام لهيئة الدفاع للرد على الخبرة.

وقد وجهت لولد قدور في ملف الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، والمتمثلة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، وخاصة لصالح الغير، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا حسب رجال القانون.

وكان الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد، قد كشف في فيفري الماضي عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيس في قضية فساد متعلقة بشراء مجمع سوناطراك لمصفاة النفط “أوغستا” بإيطاليا.

وجرى توقيف ولد قدور في 20 مارس الماضي بمطار دبي، أين احتجزته الشرطة لوجود اسمه في النشرة الحمراء للإنتربول وأطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة الإمارات، إلى غاية تسليمه إلى السلطات الجزائرية في 4 أوت الفارط.

وإلى ذلك، كشفت مصادر “الشروق”، أن قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي سيبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة، الخبرة القضائية المتعلقة بثاني ملف التحقيق المتابع فيه ولد قدور والحامل للرقم “0031/ 20″ والمتعلق بشركة ” بي .أر .سي”، والمتابع فيه أيضا كل من الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، وكذا عدة مسؤولين مركزيين بوزارة الطاقة وعدد من الوزراء ومديرين سابقين لسوناطراك والخدمات النفطية والمطارات والفندقة وغير ذلك من القطاعات.

وقد كشفت الخبرة القضائية في ملف الحال  أن الشركة الأمريكية “BRC”،عاثت فسادا في الجزائر وتسببت في خسائر رهيبة لخزينة الدولة من خلال حصولها على مشاريع يمكن لأي شركة جزائرية إنجازها، والأخطر من ذلك فقد سجلت اللجنة المحققة أن المباني التي قامت بها هذه الشركة هشة ويمكن سقوطها في أي لحظة وعليه وجب هدمها والبناء من جديد وفق المعايير اللازمة.

كما كشفت التحقيقات أن الشركة الأمريكية كانت تقوم بدور الوسيط، حيث تتحصل على المشروع من سوناطراك وتمنحه بدورها إلى مقاول فرعي مع هامش ربح كبير وصل 185 بالمائة.

” بي .أر .سي” وصفقة شراء أوغيستا تورطان عبد المومن

وأمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، يوم 8 أوت 2021، بإيداع الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك الحبس المؤقت، حيث تم تحويله من طرف مصالح الدرك الوطني إلى سجن القليعة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، فإنه بعد انقضاء المدة القانونية المحددة بـ48 سنة من إفراغ ولد قدور أوامر بالقبض الدولي الصادرة في حقه، تم تقديمه الأحد على الساعة الثامنة صباحا أمام قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الذي أناب عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لذات القطب والمتواجد في العطلة القضائية، والمتابع لملف المتهم.

وأوضحت مصادرنا أن قاضي التحقيق وجه لولد قدور التهم رسميا، في ملفي شركة “بي .أر .سي” وصفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” بصقلية الإيطالية التي قامت سوناطراك بشرائها بالشراكة مع إريكسون موبيل، بقيمة 1 مليار دولار، والتي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 والمتمثلة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا حسب رجال القانون.

هذه تفاصيل امتثال ولد قدور  بمكتب وكيل الجمهورية يوم 6 أوت الجاري

تم إيداع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، الحبس، لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي الصادرة في حقه، في انتظار مثوله أمام قاضي تحقيق القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في ظرف 48 ساعة القادمة، وفقا للقانون، حتى توجه له التهم المتابع فيها مع إصدار أوامر بشأنه، فيما نقلت مصادر “الشروق” أن ولد قدور أجهش بالبكاء مباشرة بعد خروجه من مكتب ممثل الحق العام ولم يصدق ما حدث له.

وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن ولد قدور مباشرة بعد وصوله إلى المطار الدولي هواري بومدين، بعد تسليمه من قبل السلطات الإماراتية، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة في حقه من العدالة الجزائرية، تم تحويله إلى مصالح الأمن العسكري، وبعد مكوثه ليلة كاملة، تم تقديمه الخميس في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، أمام وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الذي أبلغه بالإجراءات القانونية والتهم الموجهة له.

تحويل “عبد المومن” إلى السجن لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي

ومن المقرر أن يتم تحويله على عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي، المكلف بالتحقيق في ملفات فساد التي تورط فيها ولد قدور، إلا أن هذا الأخير كان في عطلة، لينوب عنه قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لنفس الجهة القضائية، والذي بدوره أكد للجهة الأمنية التي قدمته أمام القطب أن ملف المتهم غير كامل بسبب نقص وثيقة ليتم تسليمه مجددا لعناصر الأمن التي قامت بتحويله وفقا للإجراءات القانونية على المؤسسة العقابية لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي الصادرة في حقه على أن يتم تقديمه أمام قاضي التحقيق في ظرف 48 ساعة وفقا للإجراءات القانونية.

إلى ذلك، وحسب ما نقلته مصادر “الشروق”، فإن عبد المومن ولد قدور وفي لحظة خروجه من مكتب وكيل الجمهورية، وهو ينتظر في الرواق لإدخاله عند قاضي التحقيق، أجهش بالبكاء، وطلب الاتصال بأفراد عائلته عبر الهاتف، كأنه لم يصدق ما حدث له، بالرغم من أن مصالح الأمن عاملته معاملة حسنة.

المتهم ملاحق في ملفّات كونيناف و”سونطراك 2″ و”مصفاة النفط”

ويعتبر عبد المؤمن ولد قدور واحدا من أهم الموالين لشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة والعلبة السوداء لأكبر مجمع للطاقة “سوناطراك”، متابع في عدة قضايا فساد فتحتها العدالة وأصدرت في حقه الأمر الدولي بالقبض، حيث ذُكر خلال التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر مع الإخوة كونيناف، كما تورط، حسب التحقيقات التي فتحها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والتي تم تحويلها على عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية في فضيحة التنازل عن بعض الحقول في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر، لصالح شركات أجنبية على غرار الشركة الإسبانية “ريبسول” والفرنسية “توتال”، إلى جانب إعادة تجديد عقد الشركة الإسبانية في حقول عين أمناس إلى 20 سنة أخرى، بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها، حيث تم التنازل لصالح هذه الشركات عن طريق التراضي، بعد أن أعطت حكومة أحمد أويحيى الضوء الأخضر لسوناطراك لاعتماد هذه الصيغة.

كما يتابع ولد قدور في التحقيق الحامل للرقم “0031/ 20” والمتعلق بشركة “بي .أر .سي”، حيث وجهت له تهم “إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم”، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا حسب رجال القانون.

عقوبات الجرائم محلّ المتابعة في القضية قد تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا

وإلى ذلك، فإن الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك الفار من العدالة يتابع أيضا في القضية التي تم فتحها على مستوى محكمة بئر مراد رايس، والمتعلقة بصفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية التي قامت سوناطراك بشرائها بالشراكة مع إيكسون موبيل بقيمة 1 مليار دولار، وهي القضية التي جرّت نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، أحمد الهاشمي مازيغي، إلى السجن بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة إيداعه.

ومعلوم أن ولد قدور تم اتهامه سنة 2006 بالتخابر مع جهات أجنبية والمساس بأمن الدولة، من خلال تقديم معلومات عسكرية سرية، كما لاحقته فضائح فساد بعد اتهامه بالاستيلاء على ملايين الدينارات من أموال الصفقات العمومية.

إيداع عبد المومن ولد قدور الحبس المؤقت

تم الخميس، إيداع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، الحبس المؤقت لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي الصادرة في حقه.

وأبلغ وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك بعد مثوله أمامه بالإجراءات القانونية والتهم الموجه له، وتم تحويله على قاضي التحقيق،  على أن يتم توجيه التهم له.

من جهته قاضي التحقيق أكد أن ملف المتهم غير كامل بسبب نقص وثيقة ليتم تسليمه مجددا لعناصر الأمن العسكري.

ولد قدور يمثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

مثل المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، الخميس، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد.

وتم احضار الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور  من طرف عناصر الأمن العسكري للمثول أمام قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد.

وسيتم استجواب ولد قدور من طرق قاضي التحقيق الغرفة الخامسة الذي سيقوم بإصدار قرار ايداع المدير العام السابق لسوناطراك الحبس المؤقت بدلا من عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي المكلف بملف ولد قدور، المتواجد حاليا في عطلة.

وكان الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك الفار من العدالة وصل الأربعاء 4 أوت الجاري بعد أن سلمته الامارات للجزائر.

وسلمت الإمارات العربية المتحدة، بشكل رسمي، الأربعاء، الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي، فان سلطات الإمارات سلمت ولد قدور إلى العدالة الجزائرية، في انتظار وصوله إلى الجزائر خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد التلفزيون العمومي، انه سيقوم ببث صورا خاصة بالرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك خلال وصوله إلى الجزائر.

وجاء تسليم ولد قدور من قبل السلطات الإماراتية، بناء على مذكرة توقيف دولية صدارة في حقه من العدالة الجزائرية.

مقالات ذات صلة
الشرطة تعلن عن مخطط جديد لمواجهة الجريمة الالكترونية

الشرطة تعلن عن مخطط جديد لمواجهة الجريمة الالكترونية

عصابة تزور وصفات طبية وتحتال على “كناص” بوهران

عصابة تزور وصفات طبية وتحتال على “كناص” بوهران

إيداع 19 موقوفا من عناصر الماك في أحداث خراطة الحبس

إيداع 19 موقوفا من عناصر الماك في أحداث خراطة الحبس

الرئيس تبون يكرم أبطال الجزائر من ذوي الهمم المشاركين في الألعاب شبه الأولمبية بطوكيو

الرئيس تبون يكرم أبطال الجزائر من ذوي الهمم المشاركين في الألعاب شبه الأولمبية بطوكيو

ولاة يسّرعون وتيرة رفع قيود وباء كورونا

ولاة يسّرعون وتيرة رفع قيود وباء كورونا

انخفاض الأمية في الجزائر إلى 7.94 بالمائة في 2021

انخفاض الأمية في الجزائر إلى 7.94 بالمائة في 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
38
  • riadh

    اين استرجاع الاموال الجزائر المنهوبه .هل قمتم بالتحقيق في كل من سلب و حاولتم استرجاع الامول من مختلف الدول في الخارج.

    13
  • نورالدين الجزائري

    بهكذا محاكمات نعتقد ان الجزائر في الطريق الصحيح نتمنى جلب شكيب . و بوشوارب .و عمار سعيداني و بلقصير

    0
  • عزالدين

    مسرحية جميلة بعنوان مليار دولار مقابل عفا الله عما سلف

    6
  • wahrani

    العقوبة لبوشوارب و شكيب خليل إن شاء الله الأنتربول يتفاعل معنا ، لاكن فرنسا هي من تخفيهم و تحرس عليهم لأن الأموال المسروقة من الجزائر هي في بنوكهم . يا مكرون غير مكان لاه تعمل تجي للجزائر باش دير حملة للعهدة الثانية . فاقو بكم خلاص لا نصدقكم . أنتم زي بعضكم

    5
  • سعاد

    "الحبس المؤقت" فقط؟

    4
  • مشاكس

    دموع التماسيح

    18
  • أنا

    كلنا نتذكر الفيديو الذي يتحدث فيه بغرور و استهزاءه أمام حاشيته المنافقة حين قال : (( حتى الدلاك في الحمام أصبح يفهم في الاتقتصاد، لقد سألني عن تدهور أسعار النفط ؟ )) فضحك الجميع من هذه القصة السخيفة لقد كان يرى (كأغلبية المسؤولين في العصابة) الدلاك مجرد حشرة. فلعلها دعوة ذلك الدلاك قد أصابته.

    24
  • حواس

    يسمح القانون في الجزائر بتصوير ونشر صور الناس في الأغلال هكذا؟؟؟؟ هذا قالولو وقع وقع, أين الحيتان الكبيرة؟ أين شكيب خليل

    24
  • مخي حبس

    *-*-*-* تم تحويله (أي ولد قدور) إلى مصالح الأمن العسكري*-*-*-* الدولة مدنية كما تقولون أليس كذلك؟ والسؤال هل ما زلنا بالستينات وفكرة الإمبريالية الأمريكية وإلصاق تهمة الخيانة لمن يخالف النظام في الرأي فيتم إحالته على "لا إس إم" كما كانت تسمى؟ أين العدالة المدنية وأجهزتها التي أكلت أموال الدولة وما زالت أم نحن في 1962 ولم نتطور إلى الحكم المدني بعد؟

    3
  • avancer lalour

    من ارتكب جريمة ومهما يكن نوعها لن يكون مصدوم اذا حان وقت دفع الثمن ... لكن المصدوم هو ذلك الذي يعاقب على جريمة لم يقوم بارتكابها وذلك ما ينطبق على غالبية الجزائريين المسجونين في سجن كبير اسمه الجزائر ولا ذنب لهم الا لأنهم ولدوا في الجزائر .

    14
  • ابن الجبل

    شكرا على التوضيح وتنوير الرأي العام حول توقيف ولد قدور الذي تسلمته الجزائر من الامارات ، ليس لمعاقبته وادخاله السجن ، ولكن لانقاذه من العقوبات الدولية التي تلاحقه بعدة جرائم اقتصادية... أي بلد هذا الذي لا يعاقب فيه المجرمون ولا يقام فيهم سيف العدل والحق ...؟؟!!!

    -13
  • Omar

    A QUAND LA REPRISE DES MATCHS DE L'EQUIPE NATIONALE !

    -19
  • wahrani

    يا مسكين غرق . السحت . لازم إرجاع أموال الخزينة التي هي حقوق الشعب .

    25
  • عبد الجليل

    أجهش بالبكاء ههههه

    17
  • خصه طربوش

    أنا لا أثق في أي قضاء موجود في أرجاء المعمورة - كل شيئ أعوج في نظام تعتمد عليه أنظمة دول العالم ، يعني مستيل يكون حكم عادل - عصابات يحكمون ول العالم - ولا صابة تكشف عصابة دولة أخرى لأن مصلحتهم واحدة - إستهلاك الشعوب ضمان بقائهم

    13
  • لحسن سطيف

    من أتوا به إلى هذه المناصب الحساسة ، هم من يتوجب على قاضي التحقيق سجنهم و محاسبتهم على هذا العبث في تقليد المسؤوليات .

    41
  • Ismail Khlif

    الإمارات تتهم قدور بعدم تقاسم النفط

    48
  • merghenis

    تصحيح : الآية التي يريد الإشارة إليها هي :"وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء " - آل عمران / 26

    18
  • جزائري مهموم

    لا نثق فيكم حتى نرى إعدام العصابة على المباشر لكي تشفوا صدورنا نحن الشعب الجزائري المسكين المظلوم منذ 1962 ... غير ذلك كذب في كذب ألفناه

    57
  • chelfi

    ياو هذا والله غير مسحو فيه الموس ياو كبير اللصوص مازال حراً طليقا يتنعم في الماركان

    71
  • كمال

    الطمع والنفس لي ما تشبعش علاه وصلت روحك لهذا الذل من بعد ما كنت عزيز. ربي يهدينا و يهديكم.

    57
  • yahia_hicham

    يقول الله تعالى في محكمة تنزيله:" إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ " هذا هو حال الدنيا يوم لك و يوم عليك عشت ملك تقرر كيفما تشاء و اليوم اصبحت ذليلا فما فائدة جبروتك و عنتريتك اليوم طبعا لا شيء نزيل بالسجن في غرفة مرقمة لا فيلا و لا رصيد بنكي و لا شيء ينفعك الان

    18
  • لطفي البسكري

    يا ولد قدور صعب عليك الحلال و قد كنت في منصب يغنيك عن الحرام لكن الانحراف و قلة التربية و الاجرام طبائع في النفوس انظر الى حالك لقد تمكن من الكبر و العجر و انت في ارذل العمر و تجرجر مثل الحيوانات الى السجن خسارة كوادر دجزائرية اعماها الطمع فسدت و أفسدت و لن الومك وحدك لان مرؤوسيك افسد منك وورثت عنهم هذا الاجرام لعنة الله عليكم افسدتم الجزائر يا خونة اقضوا ما تبقى لكم في السجون و قد غضب الله عليكم، و لعنكم الشعب انتم و احفادكم الى يوم الدين.

    61
  • مخمد أشيشي

    إن شاء الله عن قريب جدا بوشوارب وشكيب خليل.. أنا مع إذلالهم وإهانتهم أمام كاميرات العالم ليكونو عبرة لباقي المسؤولين.. أموال الشعب خط أحمر

    76
  • محمد رضا

    تخلت عنه الامارات بعد أن نفذت مسروقاته.

    52
  • Made in algeria

    الاسلام هاذا حرام عليهم يحبسوه وزيدو يصرف عليه لازم يشنقوه في وسط ساحة الشهداء كيما كان الاستعمار الفرنسي يفعل لشهداء نا الابرار الله يرحمهم عبرة لكل خاين

    18
  • جمال عباسي

    المتهم بريئ حتى تتم ادانته،وما تلك الصور التي اظهر بها ولد قدور وهو يعود الى الجزائر-لمحاكمته- الا شبه مسرحية تجاوزت الحدود المالوفة،وانا لست لا من اتباعه او اكلت من **مرميطته** لكن هناك مشاعرا انسانية والانسان اخو الانسان، ولست مخرجا سينمائيا او تلفزيونيا حتى اتدخل في الاداء.اتمنى ان يحاكم على كل ما اقترفه ان كانت هناك قرائن تدينه ولكن ليس اظهاره بتلك الصورة المهينة التي تولد الاحقاد والانتقام.

    12
  • الهادي

    (( يعجز من يشاء و يذل من يشاء )) لعقوبة لبوشوارب و شكيب خليل

    54
  • جزائري حر

    لماذا لم تأتوا بسيده شكيب خليل؟

    86
  • Bela

    عندما نزعوا عنه الكمامة يحضرني قوله تعالى.... لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

    47
  • Bela

    يجب أن يقضي الليلة الأولى في عنتر ، ويستقبل هناك إستقبال رائع، ونقطة تحسب لرئيس تبون و جهازنا الأمني،Bravo ونحن ننتظر في وصول البقية

    13
  • محفوظ

    أخشى أن تكون مسرحية من مسرحيات العصابة التي أحكمت صيطرتها على البلد أكثر من ذي قبل، لا أعتقد أن أحدا من المفسدين التابعين للعصابة يقبع حاليا في السجن، قد يكونوا في جزيرة هاواي أو كليدونيا أو غيرها ....

    2
  • إسماعيل الجزائري

    و الله عيب عليكم! ليس من حقكم إظهاره بهذا الشكل المهين.

    -3
  • عقبه

    شكيب خليل.......

    74
  • لحسن سطيف

    نقطة جد إيجابية في سجل الدبلوماسية الجزائرية ، ننتظر و نرجو أن تتبعها خطوات أخرى في جلب جميع الإطارات الهاربة من العدالة الجزائرية خارج التراب الوطني ، هنا و هناك .

    18
  • إبن الجزائر

    أهلا و سهلا توحشنا خيالك يا غالي ....انت غالي لأنك العلبة السوداء لكثير من الأمور...و من حقك الأخبار أن تكون مع أويحيا الوزير الأول أو سلال و لجماعة...كما نشكر الإمارات على هذه الخطوة و نخلفوهالكم إن شاء الله....بصح نستعرف بيهم باعوه باطل بدون ثمن 😀

    14
  • zombie

    اجلدوه لقد خان الامانة افرغ الخزينة و تطاول على اسياده.

    23
  • خليفة

    نعم يجب ملاحقة كل افراد العصابة الهاربين في الخارج و محاسبتهم ، و تغريمهم و مصادرة املاكهم التي اكتسبوها بالتزوير و السرقة.

    54

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد