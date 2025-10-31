تبنّي مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية في مجلس الأمن.. أولّ ردّ من البوليساريو

أكدت جبهة البوليساريو مساء الجمعة في بيان، رفضها أي مقترحات تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية.

جاء هذا ردّا على تبني مجلس الأمن القرار 2797 (2025) الذي قدّمته الولايات المتحدة. بعد موافقة 11 عضوا، وامتناع 3 آخرين. فيما قررت الجزائر عدم المشاركة في التصويت.

وجدّدت البوليساريو في البيان “استعدادها الدائم للتعاطي البناء مع المسار السلمي. الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.

ومع ذلك، أشار البيان إلى أن “بعض العناصر الواردة في القرار، تهدف إلى محاولة الدفع نحو انحراف خطير وغير مسبوق عن الأسس التي اعتمدها مجلس الأمن في تناوله للقضية”.

“كما أنها تنتهك الوضع الدولي للصحراء الغربية، كقضية تصفية استعمار. وتُقوّض أسس عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”.

واعتبرت البوليساريو أيضا أن “القرار لا يأخذ في الاعتبار جميع القضايا الموضوعية التي أثارتها جبهة البوليساريو. في رسالتها الموجّهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 23 أكتوبر 2025”.

قبل أن تؤكد في الختام أن “المقاربات أحادية الجانب التي تسعى للتضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام. من أجل تحقيق مآرب سياسية قصيرة الأجل، لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع”.

ووافق 11 عضوا بمجلس الأمن على القرار، الذي يجدّد تفويض بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة عام آخر. حتى 31 أكتوبر 2026.

مقابل عدم مشاركة الجزائر، وامتناع 3 أعضاء آخرين عن التصويت. ويتعلق الأمر بكل من روسيا والصين وباكستان.

ويدعو القرار إلى الدخول في مفاوضات بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، بهدف التوصل إلى حلّ سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

النص الكامل للبيان: