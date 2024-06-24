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الجزائر

تبييض الأموال.. إيداع 5 متهمين الحبس المؤقت و3 تحت الرقابة القضائية

الشروق أونلاين
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تبييض الأموال.. إيداع 5 متهمين الحبس المؤقت و3 تحت الرقابة القضائية

أصدر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر، أوامر بإيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية بتهمة تبييض الأموال.

وأوضح المجلس أنه تم فتح تحقيق قضائي بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع وبعد التحقيق، وتم إيداع رهن الحبس المؤقت 05 متهمين مع وضع باقي المتهمين تحت إجراءات الرقابة القضائية.

تفاصيل القضية تعود إلى لجوء المتهم المسمى (ب. م.ل) المتواجد في حالة فرار ومحل أوامر القبض الدولية صادرة ضده لتورطه في قضايا فساد إلى تهريب العائدات الإجرامية لخارج الوطن بتواطؤ من شركائه بالداخل.

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