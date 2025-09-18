تتراوح قيمتها بين 80 و100 ألف دج.. هذه شروط الاستفادة من إعانة الأسرة المنتجة

وقّع الوزير الأول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 61 في صفحاتها الـ 6-7-8 حمل رقم 25–236، والذي يمنح إعانات تتراوح قيمتها بين 80 ألف و100 ألف دينار جزائري.

وحسب الجريدة الرسمية، فإن البرنامج يهدف إلى تمكين الأسر (أب أو أم لأسرة)، خصوصا النساء دون دخل والأمهات والأرامل والمعيلات، من ممارسة أنشطة إنتاجية تضمن دخلا اقتصاديا واجتماعيا.

وتشمل مجالات الدعم الصناعات الغذائية التقليدية، النسيج والخياطة، السيراميك والخزف، النجارة والزجاج، إنتاج الزيوت الطبيعية والتقطير، إضافة إلى تربية النحل والحيوانات.

وبحسب المرسوم، يشترط في المستفيد أن يكون جزائريا مقيما داخل الوطن، يبلغ من العمر 19 سنة كاملة فما فوق، يمتلك مهارة حرفية أو مهنية مثبتة، دون دخل ثابت أو استفادة سابقة من دعم حكومي. وتمنح الإعانة مرة واحدة فقط، إما على هيئة معدات وتجهيزات.

وتودع ملفات الاستفادة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الولائية، مرفقة بطلب خطي، شهادة الميلاد، شهادة إقامة، وثائق تثبت الكفاءة المهنية أو شهادة التكوين، شهادة عدم تقاضي أي دخل، شهادة عدم الإنتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ في ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ المنصة ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ المنشأة ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻀﻤﺎﻥ المتابعة ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ المزدوجة ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺃﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ.

وبعد التحقيق الاجتماعي، تُحال الملفات على لجنة ولائية يترأسها مدير النشاط الاجتماعي وتضم ممثلين عن عدة قطاعات، للفصل في الطلبات ورفع القائمة النهائية إلى الوالي للمصادقة.

كما ينص المرسوم على أن التجهيزات تُسلّم بمحاضر رسمية، وتُتاح للمستفيدين إمكانية عرض منتجاتهم في الفنادق ودور الصناعة التقليدية والمعارض، مع الاستفادة من دورات تكوين بالتنسيق مع قطاعات التكوين المهني، الفلاحة، الصناعة التقليدية والسياحة.

وتلتزم اللجنة الولائية بعقد اجتماعات دورية كل ستة أشهر على الأقل ورفع تقارير سنوية للوزير المكلف بالتضامن الوطني والوالي، فيما تغطى تكاليف البرنامج من الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التضامن الوطني.