تتعدى الـ 2 متر.. أمواج خطيرة عبر هذه السواحل

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من أمواج تتعدى المترين على بعض السواحل من الوطن.

وحسب تحذير للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن السواحل المعنية بالأمواج الخطيرة هي: مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم قورايا، شرشال، بوسماعيل، الرايس حميدو (الجزائر العاصمة)، برج البحري، دلس، تيقزيرت، أزفون، بجاية، زيامة منصورية، جيجل، كاب بوقارون (سكيكدة).

وحسب ذات التنبيه، ستكون النشرية صالحة يومي الأربعاء والخميس.

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع على 16 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من أمطار رعدية غزيرة وزوابع على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء لغاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم هي: سوق أهراس، برج باجي مختار، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف وأدرار.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن ولاياتي: بسكرة وأولاد جلال ستعرف زوابع رملية بداية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الأربعاء لغاية الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم.