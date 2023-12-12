-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تتويج الجزائرية جرود شهرزاد بلقب البطولة الإفريقية للشطرنج

عمر سلامي
  • 210
  • 0
تتويج الجزائرية جرود شهرزاد بلقب البطولة الإفريقية للشطرنج
ح.م
الجزائرية جرود شهرزاد تتوج باللقب القاري

توجت الجزائرية جرود شهرزاد بلقب البطولة الإفريقية للأواسط فردي للشطرنج، التي اختتمت الاثنين، بعاصمة موريتانيا نواكشوط.

واحتلت جرود شهرزاد المركز الأول بمجموع ثمانية نقاط بعد سيطرة مطلقة على المنافسة، متقدمة على الأنغوليتين باولو جيمنا وبيراز لوزيا برصيد6،5 و 5،5 نقطة على التوالي.

ولدى الذكور حلّ الجزائري طارق هلال في الصف الثاني من المنافسة، التي فاز بها المصري حامد وفا بدون انهزام، وعادت المرتبة الثالثة للجنوب إفريقي مهانغو بانيلي.

وتأهلت الجزائرية جرود شهرزاد والمصري حامد وفا إلى البطولة العالمية المقررة سنة 2024.

وعرفت هذه البطولة الإفريقية المنظمة من طرف الاتحادية الموريتانية للشطرنج تحت رعاية الكونفدرالية الإفريقية للعبة، مشاركة 28 متنافسا ومتنافسة، يمثلون 12 دولة من القارة السمراء، وهي أنغولا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال وليبيا ومصر وزامبيا وزيمبابوي وجزر موريس والجزائر والمغرب.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: بن سبعيني يُسجّل ضدّ مرماه

بِالفيديو: بن سبعيني يُسجّل ضدّ مرماه

سباق على طريق هيريس بفرنسا.. الجزائري بن ستيتي يحتل المركز الثاني

سباق على طريق هيريس بفرنسا.. الجزائري بن ستيتي يحتل المركز الثاني

منتخب فلسطين يواجه الأولمبي الجزائري وديا في تربص عنابة

منتخب فلسطين يواجه الأولمبي الجزائري وديا في تربص عنابة

بالفيديو.. جيرونا يضيف برشلونة إلى قائمة ضحاياه ويستعيد الصدارة

بالفيديو.. جيرونا يضيف برشلونة إلى قائمة ضحاياه ويستعيد الصدارة

كأس الجزائر.. قمّتان جواريتان في العاصمة وباتنة

كأس الجزائر.. قمّتان جواريتان في العاصمة وباتنة

مدافع أيسر.. أحد الحلول المُتاحة أمام بلماضي

مدافع أيسر.. أحد الحلول المُتاحة أمام بلماضي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد