تتويج الجزائرية جرود شهرزاد بلقب البطولة الإفريقية للشطرنج

توجت الجزائرية جرود شهرزاد بلقب البطولة الإفريقية للأواسط فردي للشطرنج، التي اختتمت الاثنين، بعاصمة موريتانيا نواكشوط.

واحتلت جرود شهرزاد المركز الأول بمجموع ثمانية نقاط بعد سيطرة مطلقة على المنافسة، متقدمة على الأنغوليتين باولو جيمنا وبيراز لوزيا برصيد6،5 و 5،5 نقطة على التوالي.

ولدى الذكور حلّ الجزائري طارق هلال في الصف الثاني من المنافسة، التي فاز بها المصري حامد وفا بدون انهزام، وعادت المرتبة الثالثة للجنوب إفريقي مهانغو بانيلي.

وتأهلت الجزائرية جرود شهرزاد والمصري حامد وفا إلى البطولة العالمية المقررة سنة 2024.

وعرفت هذه البطولة الإفريقية المنظمة من طرف الاتحادية الموريتانية للشطرنج تحت رعاية الكونفدرالية الإفريقية للعبة، مشاركة 28 متنافسا ومتنافسة، يمثلون 12 دولة من القارة السمراء، وهي أنغولا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال وليبيا ومصر وزامبيا وزيمبابوي وجزر موريس والجزائر والمغرب.