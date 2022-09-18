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البطولة الإفريقية للملاكمة

تتويج الجزائرية رميسة بوعلام بالذهب

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تتويج الجزائرية رميسة بوعلام بالذهب

توّجت الملاكمة الجزائرية رمسية بوعلام (-50 كلغ) بالميدالية الذهبية عقب فوزها على المغربية رابح شدار (3-0) يوم السبت في نهائي البطولة الإفريقية للملاكمة (رجال وسيدات) الجارية بمابوتو الموزمبيقية.

وسيطرت رمسية بوعلام، صاحبة الذهب في العاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، كلية على منافستها المغربية شدار صاحبة الخبرة الطويلة في الفن النبيل النسوي والتي سبق لها المشاركة في الألعاب الاولمبية بطوكيو الأخيرة.

من جهتها، اكتفت فتيحة منصوري (-48 كلغ)،الحائزة على الميدالية البرونزية في الألعاب المتوسطية 2022 بوهران، بالميدالية الفضية، عقب خسارتها في النهائي أمام الزامبية تيمبو مارغريت.

من جهتم، نال كل من مزيان محمد الأمين ( -51 كلغ)، وليد ترزوت ( -60كلغ)، هشام معوش ( -54 كلغ)، ياعيش يوسف- اسلام ( -71كلغ)، سوحة ميلودي ( -52 كلغ) وحجيلة خليف ( -60 كلغ)، البرونزية بعد انهزامهم في نصف النهائي.

ويشارك في البطولة الافريقية للاكابر بمابوتو 211 ملاكما منهم 64 سيدة، فيما تمثل الجزائر ب20 ملاكما (12 رجال و8 سيدة).

ورصدت الكونفدرالية الإفريقية جوائز مالية معتبرة للملاكمين حيث ينال صاحب الميدالية الذهبية 10.000 دولار مقابل 5000 دولار للمتوج بالفضية و2500 دولار للمتوج بالبرونز.

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