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رياضة

تتويج تاريخي للجزائرية نسرين حويلي في الألعاب الإفريقية

عمر سلامي
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تتويج تاريخي للجزائرية نسرين حويلي في الألعاب الإفريقية
ح.م
نسرين حويلي تتوج بالذهبية

حققت نسرين حويلي، فوزا تاريخيا في الألعاب الإفريقية الجارية حاليا بأكرا الغانية، بانتزاعها الميدالية الذهبية لسباق الدراجات، فردي عام للسيدات، أقل من 23 سنة.
وبعد تأهلها للألعاب الأولمبية باريس 2024، تمكنت المتألقة حويلي من الفوز بكل جدارة واستحقاق بالمركز الأول رغم التنافس الشديد خلال السباق الذي جرى السبت على طول 100 كلم في مسلك مغلق، والذي أنهته بزمن قدره 2سا 42د 18 ثا.

ودخلت زميلتها سهام بوصبع في المركز الرابع بزمن قدره 2سا 42د23 رغم سقوطها أثناء المنافسة.

أما ياسمين المداح فقد دخلت في المرتبة 12 في سباق نخبة سيدات بزمن قدره 2سا 42د 27ثا، وأنهت خديجة أراوي السباق في المركز 30، بزمن 2سا 54د 50ثا.

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