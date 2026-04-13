-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تتويج جزائري في “الأولمبياد الإفريقي للذكاء الاصطناعي 2026”

الشروق أونلاين
  • 71
  • 0
ح. م

حصد الفريق الوطني المشارك بتونس في “الأولمبياد الإفريقي للذكاء الاصطناعي 2026″، يومي 11 و12 أفريل بمشاركة 32 فريقا من مختلف البلدان الإفريقية، أربع ميداليات (ذهبيتين وفضيتين).

وبهذه المناسبة وجه وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، رسالة تهنئة إلى التلاميذ المتوجين في هذه التظاهرة العلمية، معتبرا النتائج المحققة “دليلا على حيوية المنظومة التربوية وقدرتها على إعداد نخبة علمية واعدة، قادرة على تمثيل الجزائر بجدارة ورفع رايتها في المحافل القارية والدولية”.

ووفقا لما أفادت به وزارة التربية الوطنية، تندرج هذه المنافسة في إطار تنفيذ الرزنامة السنوية الخاصة بالمنافسات الدولية والقارية والإقليمية وتعكس “النتائج النوعية المحققة، الديناميكية المتصاعدة التي يشهدها قطاع التربية الوطنية من خلال إدماج المقاربات التي تسمح باكتشاف المواهب مبكرا وصقلها”.

وتبرز هذه التتويجات أيضا “الجهود المتكاملة التي يبذلها الأساتذة والمؤطرون لصالح النخب المدرسية، في بيئة تربوية محفزة على التميز، ومدعومة بمرافقة بيداغوجية مستمرة”.

كما أكد البيان أن الدولة الجزائرية، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تحرص على “إعداد جيل متمكن من أدوات المعرفة الحديثة، وقادر على مواكبة التحولات التكنولوجية، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد