تتويج جزائري في مسابقة زيت الزيتون الدولية بسويسرا

توجت ست علامات جزائرية لإنتاج زيت الزيتون في مسابقة الزيتون الدولية الأوروبية والتي احتضنتها جنيف السويسرية الأسبوع الماضي.

وتوجت توجت علامة “أرضي” لزيت الزيتون البكر الممتاز بالولاية المنتدبة عين وسارة بميداليتين ذهبيتين في الدورة الثالثة من المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون في فئة الجودة والصحة.

كما توجت علامات أخرى لزيت الزيتون الجزائرية بالميدالية الذهبية في المسابقة، فتوجت كذلك علامات: نوى، نوميديا، مسغاط، تيرانا أوليفز وفغال. كما تحصلت علامة قسنطينة من جانبها على الميدالية الفضية.