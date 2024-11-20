تتويج حميداتو بجائزة “إيني” يؤكد تميز التكوين والبحث في الجزائر

المدير العام لفرع الشركة محليا جورجيو فيتشيني لـ"الشروق":

أكد المدير العام لـ”إيني الجزائر” جورجيو فيتشيني لـ”الشروق”، أن تتويج الباحث الجزائري حميداتو لخضر، بجائزة إيني 2024 للمواهب الشابة في إفريقيا (Eni Award 2024)، دليل على تميز التكوين والبحث الأكاديمي في الجزائر، كما أنه أمر معترف به أيضا على الصعيد الدولي، مشددا على أن المشروع البحثي الرائع الذي قدمه حميداتو، هو بمثابة دفعة إضافية للشركة لتواصل الابتكار وتحسين أنشطتها أكثر.

على مدار 16 عاما، دأبت جائزة “إيني” على تقدير ودعم البحث والابتكار في قطاع الطاقة، كما يتضح من منح جائزة “المواهب الشابة في إفريقيا” إلى لخضر حميداتو، ما مدى أهمية منح هذه الجائزة لشاب جزائري بالنسبة لشركة إيني الجزائر؟

في البداية، أود أن أهنئ لخضر على فوزه بجائزة إيني، وهذه هي المرة الأولى التي يفوز بها باحث جزائري شاب منذ إنشاء جائزة إيني في عام 2008.

هذه الجائزة تؤكد على تميز التكوين والبحث الأكاديمي الجزائري، وهو أمر معترف به أيضا على المستوى الدولي.

بالفعل، أصبحت جائزة إيني الآن مرجعا يتم دعوة أفضل الجامعات العالمية إليه، والتي تضم أيضا الفائزين بجائزة نوبل، وهذه فرصة لـ”إيني الجزائر” لتؤكد من جديد دعمها الكامل للابتكار التكنولوجي والعلمي المطبق في قطاع الطاقة ولصالح التحول في مجال الطاقة.

أريد أن أشير أيضا إلى أن إيني في الجزائر، تنشط أيضا في مجال الطاقة الشمسية منذ فترة، ولطالما كان التعاون مع العالم الأكاديمي والفعاليات المحلية سمة مميزة لنا وأيضا محركا للنمو والتقدم.

قطاع الطاقات المتجددة يفسح المجال بشكل خاص للبحث عن حلول وفرص جديدة، كما يوضحه مشروع الباحث لخضر حميداتو، ما هي المشاريع التي تقوم “إيني” بتنفيذها في الجزائر؟

في عام 2018، قمنا بتركيب محطات توليد الطاقة الكهروضوئية في حقل بئر ربعة شمال “BRN”، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 10 ميغاواط من أجل توفير الطاقة الكهربائية لمنشأتنا الإنتاجية في “بي.أر.أن”، وإضافة إلى ذلك، لدينا مشروع مماثل قيد التنفيذ من أجل زيادة الطاقة.

أشير أيضا إلى أنه وفي حقل ” BRN” أيضًا قمنا بتدشين مخبر للطاقة الشمسية “سولار لاب” قبل بضع سنوات، الغرض منه هو دراسة الألواح الشمسية في ظل ظروف حقيقية من أجل تحسين كفاءتها واستعمالها في البلاد.

لذلك، فإن المشروع البحثي الرائع الذي قام به لخضر حميداتو، هو بمثابة دفعة إضافية لنا لمواصلة الابتكار وتحسين أنشطتنا أكثر.

وأؤكد أننا في “إيني الجزائر” سنواصل التعاون مع الجامعات والباحثين الجزائريين حتى يدعم الابتكار التكنولوجي والعلمي، الذي هو إحدى ركائز نموذج الأعمال الخاص بنا، كفاءة وسلامة أنشطتنا العملياتية ويسهل عملية التحول المستدام في مجال الطاقة.