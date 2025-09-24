-- -- -- / -- -- --
تتويج ديمبيلي بالكرة الذهبية.. ليونيل ميسي يعلّق

الشروق أونلاين
  • 661
  • 0
ديمبيلي وميسي بألوان برشلونة

هنأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025.

وتوّج نجم باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية متفوقا على لامين يامال نجم برشلونة، والذي حلّ ثانيا في الترتيب النهائي وعدد من اللاعبين من بينهم محمد صلاح.

وعلق ميسي على الصورة التي نشرها عثمان ديمبلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، قائلا: “عظيم يا أوس أنا سعيد للغاية لأجلك أنت تستحقها عن جدارة”.

وقدم ديمبلي موسما رائعا مع باريس سان جيرمان وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال الفرنسي والسوبر الأوروبي.

وخاض ديمبلي 53 مباراة مع باريس سان جيرمان في موسم 2024-2025 بجميع المسابقات وسجل 35 هدفا وساهم بـ 16 تمريرة حاسمة.

