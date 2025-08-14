تتويج فتاة محجبة بلقب ملكة جمال في مقاطعة أمريكية

حققت فتاة مسلمة إنجازا تاريخيا بكونها أول امرأة محجبة تتوج بلقب ملكة جمال في إحدى ضواحي ديترويت ذات الأغلبية المسلمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تُوِّجت أميرة حشوي، البالغة من العمر 25 عاما، من ديربورن هايتس – وهي مدينة معروفة بكثافة سكانها من العرب والشرق الأوسط – بلقب ملكة جمال مقاطعة واين 2025.

يتضمن أحد العناصر الأساسية للمسابقة اختيار قضية شخصية أو مبادرة ذات تأثير اجتماعي، تدعمها كل متسابقة طوال رحلة المسابقة – وفي حال تتويجها، طوال فترة توليها لقب ملكة جمال أمريكا.

تتمثل مهمة حشوي في “Step Up & Serve” – وهي حملة حماسية مُكرسة لإلهام اللياقة البدنية وتمكين المجتمعات من خلال أعمال الخدمة، وفقًا لموقع المنظمة الإلكتروني.

قالت الفائزة المتوجة حديثا في منشور على إنستغرام، وهي مبتسمة وهي مُزينة بالزهور وشارة: “مرحبا، اسمي أميرة”.

أعلنت قائلة: “مبادرتي الخدمية هي “انهض واخدم”، وأنا ملكة جمال مقاطعة واين الجديدة…”، وقد قوبلت كلماتها بتصفيق حار.

يُمثل فوز حشوي، خريجة كلية الحقوق بجامعة ولاية واين، إنجازًا هامًا في مجال التمثيل والشمول، لا سيما في واحدة من أكثر مقاطعات الولاية تنوعا، وفقا لما نشره موقع الديلي ميل.