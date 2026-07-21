تتويج فريق جزائري بجائزة “آلان ستانيفورث” بالمملكة المتحدة

توج الفريق الجزائري “ENP Racing Team” بجائزة “آلان ستانيفورث” لأفضل فريق مشارك لأول مرة، ضمن مسابقة “فرمولا ستودنت يو كاي”الخاصة بهندسة وتصميم السيارات بالمملكة المتحدة.

وبالمناسبة، هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أعضاء الفريق المتوج، مشيرا إلى أنهم “برهنوا على أنهم عنوان مستقبل الجزائر الجديدة والمنتصرة وصناع مجدها”، مشيدا بما حققوه من “إنجاز في واحدة من أبرز المنافسات المخصصة لطلبة الهندسة”.

وفي هذا الصدد، أفاد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية، عبد الجبار داودي، في تصريح لـ”وأج”، أن تتويج هذا الفريق على مضمار “سيلفرستون” بالمملكة المتحدة، يعكس “مستوى تكوين الطلبة الجزائريين وقدرتهم على التنافس في أكبر المحافل الدولية الخاصة بهندسة وتصميم السيارات”.

وأضاف أن الفريق الجزائري “تمكن من إفتكاك الجائزة في فئة الفرق والدول المشاركة لأول مرة، من بين 7 دول تشارك لأول مرة في هذه المسابقة”.

وأشار إلى أن جائزة “آلان ستانيفورث” تحمل اسم مهندس سيارات السباق البريطاني ” آلان ستانيفورث”، الذي ساهم في تكوين أجيال من المهندسين المختصين في تصميم وصناعة سيارات السباق، ما يضفي على هذا التتويج قيمة علمية ورمزية كبيرة.

وأبرز المتحدث أن تقييم الفرق المشاركة استند إلى عدة معايير تقنية، من بينها “جودة التصميم الهندسي وتسيير المشروع ونوعية التصنيع والتجميع، إلى جانب نتائج الاختبارات التقنية الثابتة واختبارات الأداء”.

وأكد داودي أن هذا الإنجاز يعكس “الكفاءة التي بلغها الطلبة الجزائريون وقدرتهم على تمثيل الجامعة الجزائرية بأفضل صورة في المنافسات الدولية”.