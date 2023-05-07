تتويج قرينة تشارلز ملكة على بريطانيا والأميرة ديانا أبرز الحاضرين!

توجت كاميلا، الزوجة الثانية للملك تشارلز الثالث، ملكة على بريطانيا وبذلك أصبحت الملكة التاسعة والعشرين التي تتوج في وستمنستر أبي.

وقام رئيس أساقفة كانتربري، بوضع تاج الملكة ماري على راس كاميلا خلال مراسم أقيمت بكنيسة ويستمنستر آبي في لندن.

بدأت مراسم التتويج الديني للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، في كنيسة ويستمنستر في لندن بحضور حوالى 2300 مدعو.

يذكر أن الملك تشالرز الثالث تزوج كاميلا بعد مقتل الأميرة ديانا في حادث مرور في باريس توجت بتاج الملكة ماري، وهي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي لم يتم فيها صنع تاج جديد خصيصًا لهذه المناسبة.

وبعد موكب رافق العربة التي أقلتهما تحت المطر من قصر باكنجهام، عبر الملك وزوجته بلباسهما الملكي، باب الكنيسة لتبدأ مراسم أنجليكانية لتتويجهما من قبل كبير أساقفة كانتربري.

وغادر الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا قصر باكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية اليوم السبت، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.

واصطف عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الطريق الواسع لمتابعة الموكب الملكي.

وبحسب ما أفاد موقع روسيا اليوم فقد حضرت الأميرة الراحلة ديانا، طليقة الملك تشارلز الثالث، بشكل أو بآخر في حفل تنصيبه، من خلال قرطين ماسيين ارتدتهما كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام الذي أصبح وليا للعهد في بريطانيا.

وارتدت كيت، أميرة ويلز، رداء رسميا من الحرير مزينا بزخارف الورد والشوك والنرجس البري والنفل، في إشارة إلى البلدان الأربعة في المملكة المتحدة، للمصمم ألكسندر ماكوين، وتوجت رأسها بحلية على شكل أوراق فضية وكريستالية، تشابهت بتاج مماثل ارتدته ابنتها شارلوت.

ولم تنس كيت ديانا، والدة زوجها الراحلة، فارتدت قرطين ماسيين مزينين بحبتي لؤلؤ كبيرتين كانا للأميرة ديانا.

وكانت بريطانيا احتفلت السبت، بتتويج الملك تشارلز الثالث خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، في حفل مهيب شارك فيه العديد من قادة دول العالم من بينهم قادة عرب.