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جواهر

تتويج هذه المرأة كأفضل طاهية في العالم

جواهر الشروق
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تتويج هذه المرأة كأفضل طاهية في العالم
ح.م

توجت طاهية مكسيكية بجائزة أفضل طاه في العالم، بحسب تصنيف “أفضل 50” البريطاني.

وتقدم إيلينا ريغاداس، صاحبة مطعم “روزيتا”، أنواعا مطوّرة من الأطباق المكسيكية التقليدية، من خلال قائمة طعام تتغير يوميا بفضل المكونات الموسمية والمحلية من صغار المنتجين.

وقد صنعت ريغاداس اسما لنفسها باستخدام المعكرونة المصنوعة يدويا، والفلفل المكسيكي، وعشب التاكو الطازج، والعديد من الأطباق المحلية.

تعلمت إيلينا الطبخ منذ الطفولة، ثم درست الأدب الإنجليزي في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، ولم تتوقف عن الطهي، وعملت في المطاعم طوال دراستها وأصبحت طاهية في نهاية مسيرتها الجامعية.

وأمضت الشيف ريغاداس أربع سنوات في لندن تحت قيادة الشيف الإيطالي جورجيو لوكاتيللي، قبل أن تعود إلى المكسيك لافتتاح مطعمها روزيتا.

وقال وليام درو مدير المحتوى، في تصنيف “أفضل 50” البريطاني للمطاعم، في بيان “إنه لشرف كبير أن أقدم جائزة هذا العام إلى إيلينا ريغاداس، وهي طاهية تمهد الطريق للأجيال الآتية من النساء الرائدات في المكسيك وخارجها”.

وللعام الثالث على التوالي، يكافئ تصنيف “أفضل 50” طاه من أمريكا اللاتينية، بعد الكولومبي ليونور إسبينوزا في عام 2022، وبيا ليون البيروفية في عام 2021.

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