تتويج ياسر تريكي بالذهبية في ألمانيا برقم قياسي جديد

بعد تألقه اللافت في جولة أوسلو ضمن الدوري الماسي

خطف البطل الجزائري، ياسر محمد الطاهر تريكي، الأضواء في ألمانيا بعد تتويجه بلقب منافسات الوثب الثلاثي ضمن ملتقى “تاغي دير أوبرفليغر” الدولي، محققاً إنجازاً تاريخياً ورقماً قياسياً جديداً للمسابقة. وفرض تريكي سيطرته المطلقة بعد أن نجح في تحطيم الرقم القياسي للملتقى ثلاث مرات متتالية خلال محاولاته؛ حيث استهل النجم الجزائري استعراضه بقفزة أولى بلغت 17.14 متراً، تلتها قفزة ثانية بـ17.39 متراً، قبل أن يختتم المحاولات بالرقم النهائي للملتقى بقفزة صاروخية بلغت 17.42 متراً، مؤكداً جاهزيته العالية للاستحقاقات الدولية الكبرى المقبلة.

وتأتي هذه النتيجة المميزة لتؤكد القفزة النوعية التي يمر بها تريكي هذا الموسم، بعد تألقه اللافت في جولة أوسلو ضمن الدوري الماسي (الداموند ليغ)، أين احتل المركز الثالث بقفزة بلغت 17.43 متراً عادل بها الرقم القياسي الوطني. ويمتلك البطل الجزائري حالياً 10 نقاط في الترتيب المؤقت للدوري الماسي، محتلاً المركز الثالث خلف الإيطالي أندي دياز هيرنانديز والجامايكي غوردان سكوت اللذين يتقاسمان الصدارة برصيد 15 نقطة، وهو ما يعزز حظوظه بشكل كبير في التواجد بالنهائي المقرر في بروكسل مطلع سبتمبر المقبل، حيث سيتنافس مع عمالقة الاختصاص يتقدمهم البرتغالي بيدرو بيتشاردو والبرازيلي ألمير دوس سانتوس.

وفي سياق متصل، وتحت شعار تأكيد السيطرة الجزائرية في المسافات نصف الطويلة، يتأهب الثنائي الجزائري جمال سجاتي وسليمان مولى، لخوض اختبار حقيقي من أعلى مستوى في سباق 800 متر، وذلك خلال مرحلة “يوجين” بالولايات المتحدة الأمريكية المبرمجة في الخامس من شهر جويلية المقبل.

وستشهد جولة أمريكا صداماً قوياً بين التشكيلة الجزائرية ونخبة من عمالقة العالم أبرزهم لوتكنهاوس، حيث يدخل سجاتي، حائز برونزية أولمبياد باريس 2024، السباق بأفضلية واضحة مستنداً إلى توقيته الشخصي القوي (1:41.46 د)، متفوقاً على مواطنه سليمان مولى الذي يملك توقيتاً قدره (1:42.44 د) ويحتل حالياً المركز الرابع في الترتيب المؤقت المؤهل لنهائي الدوري الماسي.

يذكر، أن قطار الدوري الماسي لألعاب القوى يتواصل ببرنامج مكثف في المدن الأوروبية والأمريكية، يمر عبر جولة باريس في 28 جوان، ثم يوجين في 5 جويلية، تليها موناكو في 11 جويلية، ولندن في 18 جويلية، قبل التوقف المؤقت والعودة في أوت عبر جولات لوزان، خوجوف، وزيوريخ، لتُختتم المنافسات بـ “الموقعة الكبرى” لتحديد أبطال العالم يومي 4 و5 سبتمبر في مدينة بروكسل البلجيكية.